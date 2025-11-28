Juez compulsa copias contra Vicky Dávila por video de captura de Nicolás Petro

El juez de conocimiento del caso Nicolás Petro ordenó compulsar copias penales y disciplinarias contra funcionarios de la Fiscalía y del CTI, así como contra la directora de la revista Semana para la época de los hechos, Vicky Dávila, al considerar que se violaron derechos fundamentales durante la captura del procesado, ocurrida en julio de 2023.

Señaló el juez que los videos entregados por la defensa evidencian que los agentes del CTI grabaron la diligencia dentro de la esfera íntima del procesado, pese a que la normativa procesal exige custodiar el sitio, permitir el cambio de ropa y proteger especialmente a personas en estados de vulnerabilidad, como mujeres en embarazo.

El juez recordó que el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal obliga a la Fiscalía a actuar “con sumo cuidado” en los procedimientos de captura, y señaló que los investigadores y policías judiciales que ingresaron al inmueble “no guardaron las formalidades debidas”.

Caso Nicolas Petro : ¿Qué imágenes publicó Vicky Dávila?

El juez aclaró que la compulsa de copias no se origina por la eventual filtración del video desde la Fiscalía, sino por el hecho de que la revista Semana y su directora para ese momento, Vicky Dávila, publicaran imágenes del procesado y su esposa en estado de desnudez, lo que constituiría una vulneración grave al derecho a la intimidad y a la dignidad humana.

Finalmente, el juez concluyó que los argumentos de la defensa no son “banales” y están sustentados en evidencia material, por lo que compulsó copias para que se investigue al fiscal delegado Mario Burgos, como director del operativo y los funcionarios del CTI que participaron en el allanamiento y captura.