MinCultura invertirá $184 mil millones en “Artes para la Paz”, el mayor programa artístico del país

Colombia

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con el Ministerio de Educación, presentó oficialmente Artes para la Paz, un programa que se consolida como la apuesta cultural y educativa más ambiciosa en la historia del país. Con una inversión de 184 mil millones de pesos en 2025, beneficiará a 400.000 estudiantes de 6 a 17 años en el segundo semestre, en 2.616 colegios públicos de todo el territorio nacional. La meta es alcanzar un millón de beneficiarios en 5.000 instituciones durante el cuatrienio.

La ministra Yannai Kadamani Fonrodona afirmó: “El desarrollo para Colombia no es solo material y estructural, también pasa por un desarrollo social y cultural. Este programa es la apuesta más grande que ha tenido la historia de Colombia en materia cultural”.

Inversión y distribución de recursos

El programa destinará el 67% de los recursos a procesos de formación, el 20% a talento humano, el 5% a dotación artística, otro 5% a convocatorias y el 2% restante a gestión administrativa. Entre las dotaciones previstas para este año se encuentran:

60 escuelas municipales y 53 colegios con formatos de músicas tradicionales.

100 instituciones con elementos de danza.

100 kits de formación en audiovisuales.

Desde 2023 ya se han entregado 611 kits musicales en alianza con la Fundación Nacional Batuta, la Asociación Nacional de las Artes y la Fundación Canto por la Vida.

Formación artística con impacto social

El programa incluye formación en música, danza, teatro, escritura creativa y audiovisuales. Su modelo pedagógico está basado en la creación, el vínculo y la convivencia, con enfoques de paz, diversidad cultural, género e interculturalidad.

La viceministra de Educación, Lucy Maritza Molina, destacó que “hemos logrado hacer viables más de 1.700 cargos docentes en colegios públicos. No es un tema reducido, son cinco disciplinas que hoy llegan a toda la geografía del país: al Catatumbo, a Timbiquí, al Chocó. Así venimos construyendo un país distinto”.

Por su parte, el viceministro de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, Fabián Sánchez, aseguró: “Más que un programa, estamos hablando de una apuesta de país. Las artes se entienden como un reconocer todos los procesos que históricamente se han desarrollado desde las regiones”.

Alcance nacional y territorial

Actualmente Artes para la Paz opera en los 32 departamentos y 732 municipios del país, con especial presencia en zonas PDET y ZOMAC. Además, se extiende a centros penitenciarios, comunidades étnicas y jóvenes rurales, buscando garantizar que la cultura sea entendida como un derecho y una oportunidad de transformación social.

El programa proyecta la contratación de 4.000 artistas formadores y sabedores en 2025, con la meta de llegar a 8.000 en el cuatrienio. El 40% de ellos serán sabedores, lo que permitirá preservar tradiciones culturales y fortalecer la interculturalidad.