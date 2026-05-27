Extinguen bienes en Cúcuta y Norte de Santander por más de $24 mil millones. / Foto: Policía.

Norte de Santander.

La Policía confirmó la extinción de dominio de varios bienes ubicados en Cúcuta y Norte de Santander, avaluados en más de 24.934 millones de pesos, que harían parte del patrimonio de una estructura delincuencial señalada de lavar activos provenientes del narcotráfico mediante casas de cambio.

La operación, denominada ‘Nemesis Plus’, fue adelantada por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Fiscalía, el Ejército y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

De acuerdo con las autoridades, las medidas cautelares afectaron seis bienes muebles e inmuebles, entre ellos dos lotes, un parqueadero, dos motocicletas y un establecimiento de comercio ubicados en Cúcuta y el municipio de San Cayetano, además de propiedades en Bogotá.

Según la investigación, la estructura delincuencial utilizaba diferentes mecanismos financieros para ocultar recursos ilícitos derivados del narcotráfico, afectando la economía legal y el comercio formal.

La Policía indicó además que esta organización ya había sido golpeada en 2012, luego de una investigación adelantada por autoridades judiciales de Estados Unidos, que permitió la extradición de dos de sus integrantes.

El director encargado de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, Daniel Giovanni Lozano Rodríguez, aseguró que este resultado representa un fuerte impacto contra las finanzas del crimen organizado y contribuye a debilitar las capacidades económicas de estas estructuras ilegales.

Las propiedades quedaron bajo administración de la SAE, mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes.