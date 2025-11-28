Aeronáutica pide a todos los aviones A320 permanecer “inmovilizados” desde este sábado

La Aeronáutica Civil ordenó que, a partir de este sábado, 29 de noviembre, a las 7:00 PM, todos los aviones A320 permanezcan inmovilizados en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos necesarios y requeridos por el fabricante.

A esta hora, la Aeronáutica se encuentra ejerciendo supervisión y control para asegurar el cumplimiento riguroso y expedito de las modificaciones requeridas por Airbus.

“La seguridad de los pasajeros y de la aviación es la prioridad institucional, y se implementan las acciones necesarias para reanudar la programación de vuelos con la mínima afectación al servicio”, aseguró en su comunicado.

¿Por qué se está pidiendo que los aviones A320 permanezcan inmovilizados?

La decisión se toma después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea pidiera a todos los operadores del A320 tomar medidas inmediatas para actualizar el software de sus aeronaves y garantizar su seguridad.

La agencia señaló que “ha solicitado a todos los operadores del A320 que tomen medidas de precaución inmediatas para implementar una actualización de software que garantice que su flota sea segura para volar”.

El llamado surge tras un análisis reciente que reveló que la radiación solar intensa podría corromper datos críticos para los controles de vuelo en aviones de la familia A320.