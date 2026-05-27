Autoridades invitan a utilizar la Línea contra el Crimen para combatir el delito en Cartagena

La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía cartagenera para utilizar de manera activa la Línea contra el Crimen, una herramienta institucional que busca fortalecer la cooperación comunitaria en la prevención y el esclarecimiento de delitos.

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A través del número celular 314 3587212, los habitantes pueden suministrar información directa y oportuna sobre el accionar de actores delincuenciales, así como reportar viviendas o espacios utilizados para el almacenamiento, dosificación y distribución de sustancias estupefacientes en los diferentes sectores de la ciudad.

Este canal de comunicación está diseñado bajo un estricto compromiso de seguridad que garantiza la total confidencialidad y la protección de la identidad de quienes decidan colaborar.

Con el aporte de estos datos claves, la comunidad y los organismos de investigación judicial pueden consolidar expedientes sólidos para intervenir los focos de inseguridad, promoviendo la vinculación de nuevas fuentes humanas bajo un entorno confiable para erradicar las estructuras criminales que afectan la tranquilidad en los barrios.