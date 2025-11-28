Fiscalía imputará a excanciller Leyva el delito de prevaricato en escándalo de licitación pasaportes

La Fiscalía imputará el delito de prevaricato por acción al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán por el escándalo de la licitación de los pasaportes.

El ente acusador ya radicó la solicitud de audiencia de imputación de cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá.

De acuerdo con el ente acusador, el exfuncionario sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de licitación pública cuyo objeto fue “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte; así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.

Queda pendiente por establecer la fecha de la diligencia por parte del Tribunal.

NOticia en desarrollo...