Desempleo en Colombia fue del 8.2% en octubre, la cifra más baja desde 2017, según el DANE

La tasa de desempleo en Colombia se mantiene en un dígito en el mes de octubre, confirmó la subdirectora del DANE, Andrea Ramírez quien explicó que para este periodo la desocupación cayó del 9.1% al 8.2%, la cifra más baja desde el año 2017.

Explicó que, en cuanto a la brecha de género en la tasa de desocupación para el total nacional, se ubicó en 6,2% para los hombres frente al 10,9% de las mujeres.

La subdirectora del DANE comentó que en el país los colombianos con un empleo productivo en octubre ascendieron a 24.3 millones con un incremento de 997 mil personas que ingresaron al mercado laboral.

Por su parte, las personas desocupadas fueron de 2.1 millones con una disminución de 174 colombianos que salieron de esta condición. Entre tanto, los inactivos ascendieron a 14.2 millones.

De acuerdo con el DANE por ramas de actividad económica que generaron más empleo en octubre fueron: Agricultura, Alojamiento y servicios de comida y Transporte y almacenamiento.

Por su parte, actividades inmobiliarias, construcción, actividades artísticas y comercio se perdieron empleos.

La subdirectora del DANE señaló que, al cierre de octubre, los colombianos que se encuentran en la informalidad son de 13 millones y en la formalidad 10 millones.

La informalidad en Colombia se ubicó en el 56.1% con un leve incremento y el desempleo entre los jóvenes fue del 14.7%