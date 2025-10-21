Economía

Ministerio de Trabajo anuncia subsidio a parejas de trabajadores que ganen el mínimo: requisitos y montos

Conozca aquí cuál es el monto que recibirían y cómo puede acceder a este beneficio en Colombia:

Ministerio de trabajo anuncia subsidio a parejas de trabajadores que ganen el mínimo: requisitos y montos

Ministerio de trabajo anuncia subsidio a parejas de trabajadores que ganen el mínimo: requisitos y montos

Daniela Puerto

El subsidio monetario o cuota monetaria es un recurso que se entrega mensualmente a los afiliaos por cada una de las personas a cargo. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Trabajo, a través de la iniciativa Sistema de Subsidio Familiar.

Este tiene como objetivo ser una ayuda mensual a los trabajadores con ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo y que tenga personas a cargo.

Mintrabajo busca fortalece la economía de los hogares con bajos recursos y garantizar el acceso a una mejor calidad de vida. Este subsidio es entregado por la Caja de Compensación Familiar a la cual está afiliado el trabajadores y su monto depende de los criterios fijados por la Superintendencia de Subsidio Familiar para cada departamento.

Le recomendamos: Salario Mínimo 2026: ¿en cuánto quedaría el sueldo si sube el 11%? Analizamos aumento

Tipos de subsidio monetario: estas son las modalidades

Actualmente existen cuatro modalidades de beneficio dentro del sistema que es administrado por la Superintendencia de Subsidio Familiar:

  • Subsidio ordinario: se trata de un pago mensual por cada persona a cargo del trabajador afiliado
  • Subsidio especial: doble cuota para hijos o hermanos inválidos o con discapacidad superior al 60%, siempre que estudien o reciban una formación profesional.
  • Subsidio extraordinario: este se da en caso de cuando muere una de las personas a cargo del trabajadores, por la cual se le da un subsidio familiar. En este aso debe contribuir a 12 veces la cuota monetaria del mes de fallecimiento.
  • Subsidio simultaneo: en este caso los dos padres trabajadores podrán recibir subsidio monetario por los mismos hijos siempre y cuando la remuneración sumada de los dos no exceda los 4 salarios mínimos.

Requisitos para acceder a el subsidio familiar

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Trabajo destacó cuáles son los criterios para que las personas puedan acceder

  • Tener un salario que no supere los $5.694.000 COP al mes.
  • Laboral al menos 96 horas en el mes.
  • Tener personas a cargo que den derecho a recibir subsidio monetario.
  • Tener el carácter de permanentes.

Le puede interesar: Vence plazo para reclamar subsidio de transporte escolar en Bogotá: esto deben hacer los padres

Qué son las personas a cargo:

Se definen como personas a cargo aquellos trabajadores dependientes del trabajo afiliado que cumpla con los requisitos anteriores y estos:

  • Padres o hermanos con discapacidad física o mental que dependan económicamente del afiliado
  • Padres mayores de 60 años sin pensión ni ingresos o alguna renta.
  • Hijos legítimos, adoptivos, hijastros o naturales menores de 18 años.
  • Hermanos que no sobrepasen los 18 años de edad, huérfanos de padres que convivan y dependan económicamente del trabajador.

Le recomendamos: Nuevo subsidio en Bolívar “Alimentos para la Vida” ¿en qué municipios? Prosperidad Social explica

Es importante recalcar que se debe diligencias n formulario y adjuntar documentos que acrediten la autenticidad de las personas a cargo, entre ellos:

  • El registro civil de nacimiento o partida de matrimonio.
  • Certificado laboral del cónyuge.
  • Declaración juramentada sobre dependencia económica.
  • Declaración juramentada sobre dependencia económica.

ABC del subsidio monetario

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad