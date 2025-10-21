Ministerio de trabajo anuncia subsidio a parejas de trabajadores que ganen el mínimo: requisitos y montos

El subsidio monetario o cuota monetaria es un recurso que se entrega mensualmente a los afiliaos por cada una de las personas a cargo. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Trabajo, a través de la iniciativa Sistema de Subsidio Familiar.

Este tiene como objetivo ser una ayuda mensual a los trabajadores con ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo y que tenga personas a cargo.

Mintrabajo busca fortalece la economía de los hogares con bajos recursos y garantizar el acceso a una mejor calidad de vida. Este subsidio es entregado por la Caja de Compensación Familiar a la cual está afiliado el trabajadores y su monto depende de los criterios fijados por la Superintendencia de Subsidio Familiar para cada departamento.

Tipos de subsidio monetario: estas son las modalidades

Actualmente existen cuatro modalidades de beneficio dentro del sistema que es administrado por la Superintendencia de Subsidio Familiar:

Subsidio ordinario: se trata de un pago mensual por cada persona a cargo del trabajador afiliado

se trata de un pago mensual por cada persona a cargo del trabajador afiliado Subsidio especial: doble cuota para hijos o hermanos inválidos o con discapacidad superior al 60% , siempre que estudien o reciban una formación profesional.

doble cuota para hijos o hermanos inválidos o con , siempre que estudien o reciban una formación profesional. Subsidio extraordinario: este se da en caso de cuando muere una de las personas a cargo del trabajadores, por la cual se le da un subsidio familiar. En este aso debe contribuir a 12 veces la cuota monetaria del mes de fallecimiento.

este se da en caso de cuando muere una de las personas a cargo del trabajadores, por la cual se le da un subsidio familiar. Subsidio simultaneo: en este caso los dos padres trabajadores podrán recibir subsidio monetario por los mismos hijos siempre y cuando la remuneración sumada de los dos no exceda los 4 salarios mínimos.

Requisitos para acceder a el subsidio familiar

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Trabajo destacó cuáles son los criterios para que las personas puedan acceder

Tener un salario que no supere los $5.694.000 COP al mes.

Laboral al meno s 96 horas en el mes.

Tener personas a cargo que den derecho a recibir subsidio monetario.

Tener el carácter de permanentes.

Qué son las personas a cargo:

Se definen como personas a cargo aquellos trabajadores dependientes del trabajo afiliado que cumpla con los requisitos anteriores y estos:

Padres o hermanos con discapacidad física o mental que dependan económicamente del afiliado

Padres mayores de 60 años sin pensión ni ingresos o alguna renta.

Hijos legítimos, adoptivos, hijastros o naturales menores de 18 años.

Hermanos que no sobrepasen los 18 años de edad, huérfanos de padres que convivan y dependan económicamente del trabajador.

Es importante recalcar que se debe diligencias n formulario y adjuntar documentos que acrediten la autenticidad de las personas a cargo, entre ellos:

El registro civil de nacimiento o partida de matrimonio.

Certificado laboral del cónyuge.

Declaración juramentada sobre dependencia económica.

ABC del subsidio monetario