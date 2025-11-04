Aumento salario mínimo 2026: Gobierno insiste en el alza, mientras que el Banrep advierte inflación

En la actualidad, el salario mínimo en Colombia se establece en $1.423.000 pesos, con un auxilio de transporte de $200.000 mil pesos. Este aumento se dio a partir de los decretos 1572 y 1573 del 24 de diciembre del 2024. Es así que, en el gobierno del presidente, Gustavo Petro, se comenzará dentro de poco a hablar sobre el aumento que se dará para en el 2026. Esto ha generado que el Banco de la República, lance advertencias de posibles riesgos en la inflación.

Pese a las advertencias, el viceministro encargado de Hacienda, Carlos Bentacourt, insistió y defendió el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2026, colocando sobre la mesa, revisar por qué hay tantas irregularidades ante los precios relacionados con el salario, destacando que, aquellas personas que han recibido una remuneración alta, han mejorado su calidad de vida en los últimos trimestres, lo que a su vez, contribuía a que el desempleo se mantuviera en un porcentaje bajo.

Además, también subrayó que, esto se hacía con el fin de mejorar la precariedad en cuanto al salario de los trabajadores, quienes han tenido, históricamente, remuneraciones poco dignas.

¿Qué aumento se estima para el salario mínimo en Colombia para el 2026?

Teniendo en cuenta que, a partir de indicadores que miden la inflación en Colombia, como el IPC (Índice de Precios al Consumidor), el aumento del salario mínimo en Colombia podría establecerse en $1.539.942 pesos, más el auxilio de transporte, que se estima, que para el 2026, sea de 216.360 pesos, lo que generaría un aumento total de $1.756.000 mil pesos.

Cabe recalcar que, para que esto llegue a concretarse, el gobierno debe decidirlo, a más tardar, el 30 de diciembre de este año, siguiendo una serie de marcos legales para fijar este aumento.

Por otro lado, desde el Banco de la República, aseguraron que pese a que no hay unos cálculos establecidos, el aumento puede generar problemas en la inflación.

Banco de la República advierte riesgos en la inflación en Colombia

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, manifestó que si bien no se han hecho cálculos previos sobre el impacto que pueda llegar a tener el aumento del salario mínimo en el país para la economía, si se ha logrado estimar una serie de riesgos que pueden llegar a afectar la inflación en Colombia, pues si este llega a ser muy alto, el controlar un aumento en la inflación podría volverse todo un reto, por lo que hizo una invitación a encontrar un equilibrio para que no haya afectaciones.

Por lo tanto, no se trata solo de un valor numérico que si bien busca beneficiar a los trabajadores y demás, también se trata de que sea equitativo y equilibrado, ya que lo importante también es, mantener la economía y la inflación, bajo control.

