“La reforma pensional es necesaria pero no como lo plantea el gobierno”, aseguran analistas

Luego del aplazamiento de la Corte Constitucional sobre la Reforma Pensional, Caracol Radio habló con Camilo Cuervo Díaz quien es analista en derecho laboral y socio director de la Unidad de Derecho Laboral de Holland & Knight en Colombia. Quién aseguró que el país sí necesita de una reforma pensional pero no como la presentaron desde el gobierno.

“Definitivamente Colombia si necesita una reforma pensional, porque tenemos que acabar con la competencia entre colpensiones y los fondos privados, para así unificarlos en un solo sistema pero la forma en que el gobierno Petro lo presentó es lo que está generando inquietudes en el mercado laboral y en el mercado financiero”, afirmó Cuervo.

Así mismo dijo que “Sí se cae la reforma pensional, toca volver a negociar una reforma pensional, pero que en este caso esa reforma sea verdaderamente concertada con todos los artífices, pero además con toda la gente que definitivamente nos va a haber afectado por ella. Lastimosamente el gobierno Petro no hizo eso y eso es lo que hoy nos tiene en esta incertidumbre constitucional en la Corte Constitucional”.

Por su parte el Ministro de Trabajo alerta impacto económico tras decisión de la Corte

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió en 6AM de Caracol Radio que el nuevo aplazamiento de la Corte Constitucional sobre la Reforma Pensional está profundizando la incertidumbre económica y jurídica en el país.

Para el Gobierno, la decisión de apartar al magistrado Jorge Enrique Carvajal y el posterior empate 4-4 dentro del alto tribunal ha creado un vacío que afecta directamente la sostenibilidad del sistema de pilares y la planeación financiera de millones de trabajadores.

“Los fondos le han pedido a la Corte Constitucional que mantenga la constitucionalidad porque podría generarse una catástrofe financiera”, dijo Sanguino, señalando que la incertidumbre ya está afectando el manejo de recursos y proyecciones actuariales.

Pese a que el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, había dicho hace unos días que Asofondos había pedido a la Corte Constitucional que mantenga la constitucionalidad de la reforma pensional porque ocurriría una “catástrofe financiera para los fondos privados”, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseguró en 6AM de Caracol Radio que esa afirmación era falsa.

“En ningún momento se puede hablar de que hay riesgo sobre esos recursos de los fondos ni catástrofe, ni mucho menos”, dijo Velasco, refiriéndose a que la rentabilidad y el dinero de los fondos no dependen de las inversiones que se han hecho en muchos activos de Colombia y en el Extranjero.

“Esa plata está invertida gracias a la diversificación de activos, ganando rentabilidad para los trabajadores. Eso no es de los fondos, es de los trabajadores y su futuro profesional”, dijo Velasco, asegurando que cualquier cambio que exista al respecto de la posibilidad de continuar con la diversificar el modelo pensional va a afectar el manejo de los portafolios de los fondos privados, pero no ocasionará una catástrofe económica como dijo el ministro.