Tabla de reclasificación HOY: equipos que se quedarían con los cupos a Libertadores y Sudamericana

La tercera jornada de los cuadrangulares del fútbol colombiano comenzó con el duelo protagonizado por Independiente Santa Fe y Deportes Tolima en el Estadio El Campín de Bogotá.

Aunque el cuadro pijao a los 34 minutos ya ganaba 0-2, gracias a las anotaciones de Adrián Parra y Kevin Pérez, sobre el cierre se le complicó la historia por una irresponsabilidad de Cristian Arrieta. El lateral agredió a Sosa y el juez central lo expulsó con roja directa.

Con un hombre de más en campo y previo al entretiempo, el León logró descontar por intermedio de Christian Mafla y se metió en partido. Ahora bien, en el complemento abusó del juego aéreo y terminó siendo incapaz de emparejar la historia. Tres puntos de oro para el Tolima.

Pos. Club Puntos Competencia 1 Tolima 89 Copa Libertadores (fase previa) 2 Medellín 88 Copa Libertadores (fase previa) 3 Nacional 84 Copa Sudamericana (fase previa) 4 Santa Fe 83 Copa Libertadores (fase de grupos) 5 América 78 Copa Sudamericana (fase previa) 6 Junior 77 Copa Sudamericana (fase previa) 7 Millonarios 73 - 8 Bucaramanga 70 - 9 Once Caldas 63 10 Alianza 58 -

Deportes Tolima pasa a ser el nuevo líder de la reclasificación y junto con Independiente Medellín, el segundo posicionado, se están quedando con los dos cupos a fase previa de Copa Libertadores. Por otro lado, Independiente Santa Fe, al ser campeón del primer semestre, tiene asegurada su presencia en fase de grupos.

En cuando a la Copa Sudamericana, los elegidos serían Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla, mientras que el cuarto cupo se reserva para el campeón de la Copa Colombia.

