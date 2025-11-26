Tabla de reclasificación HOY: equipos que se quedarían con los cupos a Libertadores y Sudamericana
Independiente Santa Fe es de momento el único equipo que tiene asegurada su presencia para el próximo año.
La tercera jornada de los cuadrangulares del fútbol colombiano comenzó con el duelo protagonizado por Independiente Santa Fe y Deportes Tolima en el Estadio El Campín de Bogotá.
Aunque el cuadro pijao a los 34 minutos ya ganaba 0-2, gracias a las anotaciones de Adrián Parra y Kevin Pérez, sobre el cierre se le complicó la historia por una irresponsabilidad de Cristian Arrieta. El lateral agredió a Sosa y el juez central lo expulsó con roja directa.
Con un hombre de más en campo y previo al entretiempo, el León logró descontar por intermedio de Christian Mafla y se metió en partido. Ahora bien, en el complemento abusó del juego aéreo y terminó siendo incapaz de emparejar la historia. Tres puntos de oro para el Tolima.
ASÍ QUEDÓ TOLIMA EN LA TABLA DEL GRUPO B, LUEGO DE VENCER A SANTA FE EN BOGOTÁ
Tabla de reclasificación HOY en Colombia
|Pos.
|Club
|Puntos
|Competencia
|1
|Tolima
|89
|Copa Libertadores (fase previa)
|2
|Medellín
|88
|Copa Libertadores (fase previa)
|3
|Nacional
|84
|Copa Sudamericana (fase previa)
|4
|Santa Fe
|83
|Copa Libertadores (fase de grupos)
|5
|América
|78
|Copa Sudamericana (fase previa)
|6
|Junior
|77
|Copa Sudamericana (fase previa)
|7
|Millonarios
|73
|-
|8
|Bucaramanga
|70
|-
|9
|Once Caldas
|63
|10
|Alianza
|58
|-
Equipos que se quedarían con los cupos a Libertadores y Sudamericana
Deportes Tolima pasa a ser el nuevo líder de la reclasificación y junto con Independiente Medellín, el segundo posicionado, se están quedando con los dos cupos a fase previa de Copa Libertadores. Por otro lado, Independiente Santa Fe, al ser campeón del primer semestre, tiene asegurada su presencia en fase de grupos.
En cuando a la Copa Sudamericana, los elegidos serían Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla, mientras que el cuarto cupo se reserva para el campeón de la Copa Colombia.
