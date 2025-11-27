🔴 Nacional vs. Junior EN VIVO: siga acá GRATIS las finales de la Liga Colombiana

<b>Atlético Nacional recibirá a Junior de Barranquilla en el Ditaires</b>, por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, ambos equipos lideran el grupo A con 4 puntos y el que gane este juego podría ir definiendo el paso a la final.<b>Nacional viene de empatar 0-0 en el clásico paisa ante Medellín,</b> en lo que fue el partido correspondiente a la segunda jornada. Aun así, lidera esta zona, ya que en la primera fecha le ganó al América de Cali con anotación de Matheus Uribe.Junior, por su parte, también necesita los tres puntos, esta vez en condición de visitante. En su encuentro más reciente,<b> rescató un agónico punto en el Pascual Guerrero, en el empate 1-1 ante América</b> y la primera jornada superó 1-0 al Poderoso de la Montaña.La última vez que Verdolagas y Tiburones se enfrentaron fue en la fecha 20 del todos contra todos, el jueves 13 de noviembre en el Metropolitano, en aquella ocasión <b>Junior ganó 2-1.</b>