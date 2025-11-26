🔴 EN VIVO | Bucaramanga vs. Fortaleza en las finales de la Liga Colombiana: siga el partido ACÁ

Este miércoles,<b> Atlético Bucaramanga recibirá a Fortaleza en el estadio Américo Montanini,</b> por el partido correspondiente a la fecha 3 de los cuadrangulares en la Liga Colombiana. El cuadro santandereano quiere sumar de a tres, mientras que los bogotanos tienen dos derrotas en línea.El equipo de<b> Leonel Álvarez buscará hacerse fuerte en casa para asegurar las tres unidades</b>. Vienen de conseguir un importante punto en Ibagué, tras empatar 0-0 ante Tolima, en la primera jornada le ganaron 1-0 a Santa Fe y es por eso que este encuentro es crucial los leopardos que quieren seguir en buena racha.Lea también:<b> </b><a href="http://caracol.com.co/2025/11/26/america-vs-medellin-por-la-fecha-3-de-cuadrangulares-programese-aca-con-el-partidazo-del-grupo-a/" target="_blank" rel="noreferrer" title="http://caracol.com.co/2025/11/26/america-vs-medellin-por-la-fecha-3-de-cuadrangulares-programese-aca-con-el-partidazo-del-grupo-a/"><b>América vs. Medellín por la fecha 3 de cuadrangulares: prográmese acá con el partidazo del Grupo A</b></a>Por otra parte , <b>Fortaleza no ha podido en las finales de fútbol colombiano,</b> teniendo en cuenta que esta es la primera vez que juegan estas instancias. Vienen de perder 3-0 ante Santa Fe y de caer por la mínima diferencia en su casa con el equipo Pijao.Le podría interesar:<a href="http://caracol.com.co/2025/11/26/lucas-gonzalez-atonito-tras-victoria-de-tolima-lo-mejor-que-he-visto-en-el-futbol-reciente/" target="_blank" rel="noreferrer" title="http://caracol.com.co/2025/11/26/lucas-gonzalez-atonito-tras-victoria-de-tolima-lo-mejor-que-he-visto-en-el-futbol-reciente/"> <b>Lucas González, atónito tras victoria de Tolima: “Lo mejor que he visto en el fútbol reciente”</b></a><b>El grupo B lo lidera Tolima con 7 unidades</b> que además tiene el punto invisible, segundo es Bucaramanga con 4 puntos, tercero Santa Fe con 3 unidades y último es Fortaleza con 0.