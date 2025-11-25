Rodallega, a la par de Messi: La distinción para el delantero de Santa Fe tras triplete a Fortaleza

“La única diferencia entre Messi y yo es que él juega en el Barcelona y yo en el Quindío”, fue una de las frases de Hugo Rodallega que se hizo viral después del Sudamericano Sub-20 de 2005, en el que el delantero colombiano terminó como máximo goleador con 11, por delante de los 5 de Lionel Messi.

Si bien Rodallega después aclaró que nunca dijo que era mejor que Messi, ante la mala interpretación que se le dio, hoy una distinción los une luego de sus grandes actuaciones en el último fin de semana. El argentino hizo triplete de asistencias y un gol en el triunfo de Inter Miami por 0-4 ante Cincinnati en la semifinal de conferencia, mientras que Hugo fue figura al marcar tres goles en la victoria de Santa Fe 3-0 contra Fortaleza por la fecha 2 de cuadrangulares.

Messi y Rodallega, calificación de 10 puntos

La aplicación de SofaScore, que brinda estadísticas y establece calificaciones según el desempeño de los futbolistas en cada partido, le dio 10 puntos tanto a Rodallega como a Lionel Messi, aunque el argentino se ubicó en el primer lugar. Tuvieron en cuenta las actuaciones de hispanoamericanos en América, del 21 de noviembre al 23 de noviembre.

Vale la pena mencionar que el argentino supera al vallecaucano debido a que tuvo mejores registros en otras estadísticas como pases clave, 8 contra 1, o más ocasiones de gol generadas.

Entretanto, en el top 10 también aparecen otros jugadores con menor puntaje. El paraguayo Sebastián Ferreira (9.8), el boliviano Samuel Galindo (9.7), el ecuatoriano Alejandro Tobar (9.4) o el uruguayo Giorgian De Arrascaeta (9.4).

SofaScore Ampliar

Otros colombianos que destacaron para SofaScore

SofaScore realiza otros escalafones destacando los jugadores que tuvieron mejores puntajes en el mundo. Entre esos, está el nombre de Daniel Muñoz, que obtuvo el noveno puntaje (7.5) de los hispanoamericanos en las cinco mejores ligas de Europa.

También aparece Juan Andrés Balanta (7.8) en el ranking de hispanoamericanos en el resto de Europa y Juan Villa, quien fue el mejor de los que están en Asia con un puntaje de 8.6). Jeison Murillo, en este último escalafón, ocupó el quinto lugar con 7.7.