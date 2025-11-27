Liga Colombiana

América de Cali CAL
0
Medellín MED
0
5'
1ª parte

🔴EN VIVO | América vs. Medellín por la fecha 3 de cuadrangulares: Siga ACÁ el partidazo del Grupo A

Ambos equipos van en búsqueda del triunfo en el Pascual Guerrero.

Colprensa

Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

