🔴EN VIVO | América vs. Medellín por la fecha 3 de cuadrangulares: Siga ACÁ el partidazo del Grupo A

<b>América de Cali se enfrenta con Independiente Medellín </b>en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 6:30 de la tarde, juego válido por la fecha 3 del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Colombiana. <b>Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de sumar los 3 puntos</b> si quieren disputar la final.La novedad para este compromiso es que David González no podrá contar con dos de sus jugadores importantes. <b>Rafael Carrascal,</b> que está sancionado para las fechas 3 y 4 de los cuadrangulares, y <b>José Cavadia</b>, quien también fue expulsado en el partido anterior.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/11/26/video-luis-paz-jugador-del-america-fue-victima-de-fleteo-en-cali-que-fue-lo-que-ocurrio/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/26/video-luis-paz-jugador-del-america-fue-victima-de-fleteo-en-cali-que-fue-lo-que-ocurrio/"><b>VIDEO | Luis Paz, jugador del América, fue víctima de fleteo en Cali ¿Qué fue lo que ocurrió?</b></a>Parcialmente, <b>América es tercero del Grupo A</b> con apenas un punto, al igual que <b>Medellín, que es último</b>. La diferencia es que el equipo vallecaucano tiene +1 gol de diferencia a comparación del conjunto antioqueño. Junior, por su parte, es líder con 5 unidades.