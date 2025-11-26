Santa Fe vs Tolima: así queda la tabla del Grupo B con la victoria del cuadro ibaguereño

¡A pura emoción comenzó la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana! La jornada comenzó con el partidazo Independiente Santa vs. Deportes Tolima y concluirá con el enfrentamiento Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza.

Santa Fe 1-2 Tolima

La fecha inició con el partidazo que protagonizaron Santa Fe y Tolima en el Estadio El Campín, el cual concluyó con

El primer tiempo fue prácticamente un baile de los ibaguereños, que jugaron a placer en la capital del país. Adrián Parra (7′) y Kevin Pérez (34′) auguraban un triunfo histórico para la visita, pero la irresponsabilidad de Cristian Arrieta, que se fue expulsado al 45′, terminó echando todo por la borda y a la postre generó el descuento de Christian Mafla (45+4′).

Bucaramanga vs. Fortaleza

Fecha: miércoles 26 de noviembre.

miércoles 26 de noviembre. Hora: 6:30 de la tarde.

6:30 de la tarde. Estadio: Américo Montanini.

Tabla de posiciones del Grupo A en Liga Colombiana

Pos. Equipo Puntos Diferencia Partidos 1. Tolima 7 +2 3 2. Bucaramanga 4 +1 2 3. Santa Fe 3 +1 3 4. Fortaleza 0 -4 2

*En caso de igualdad de puntos, Deportes Tolima siempre se impondrá gracias al “punto invisible”, la ventaja deportiva que tuvo por haber sido segundo en el todos contra todos.

Cuarta fecha del Grupo B en los cuadrangulares de Liga Colombiana