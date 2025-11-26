Medellín recibió la visita de una delegación del Foro Económico Mundial

Medellín

Una delegación del Foro Económico Mundial llegó esta semana a Medellín para conocer y analizar los avances que tiene esta ciudad en transformación digital y la manera como impacta a las comunidades.

¿De qué nacionalidades son los delegados?

Los expertos en economía llegaron desde Brasil, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Perú y México para participar en Med360, Un Territorio Inteligente para la Gente.

Durante la visita, recorrieron diversas zonas de la ciudad para analizar y evidenciar cómo la ciudad está aplicando esta innovación digital al servicio de los ciudadanos.

Los diez expertos pudieron conocer de primera mano las soluciones innovadoras que impulsan el desarrollo de la ciudad.

Catalina Restrepo Carvajal, directora del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, explicó que “esta delegación del Foro Económico nos acompañó durante dos días para recorrer la ciudad, hablar con la gente. Compartimos experiencias y analizamos cómo en Medellín podemos aprender de ellos y ellos de nosotros para lograr esas alianzas que nos motivan, y sacar nuestra ciudad adelante”.

Por su parte, la directora de inclusión digital del Foro Económico Mundial, Kelly Ommundsen, dijo que “es un inmenso placer estar una vez más aquí en Medellín. Dos días de conversaciones verdaderamente importantes. Tuvimos una sobre cómo debemos enfocarnos en la data, no solamente en cómo se hacen, se crean las bases, sino cómo debe ser apropiado y utilizado, y ahí es donde creo que Medellín tiene un verdadero potencial”.

En los recorridos, los delegados del Foro Económico Mundial pudieron ser testigos del proceso de transformación que ha tenido la capital antioqueña y cómo la tecnología y las herramientas tecnológicas han permitido el bienestar de los habitantes de la ciudad.

¿Quiénes eran los delegados del Foro Económico Mundial?

Desde la Alcaldía de Medellín explicaron que “la delegación la integraron la directora de inclusión digital del Foro Económico Mundial, Kelly Ommundsen; el director de datos del Gobierno de Canadá, Stephen Burt; el vicepresidente senior y gerente general de Visa Región Andina, Carlos Zavala; y la jefa de asuntos gubernamentales de Salesforce para México, Colombia y Centroamérica, Teresa Verthein”.

Agregaron que “también participaron el director de política y estrategia global de HP, Markus Schwertel; la fundadora de Bright Cities, Raquel Cardamone; el vicepresidente y director global de asuntos gubernamentales de ServiceNow, Combiz Abdolrahimi; el líder de programa en inclusión digital del Foro Económico Mundial, Claude Dyer; la gerente de gobierno y asuntos regulatorios para la Región Andina de Visa, Cristina Müller; y el líder de ecosistemas y startups en GovTech Latam, Nicolás Salazar”.

¿Qué lugares visitaron?

Lugares como el Pueblito Paisa, el Distrito Creativo del Perpetuo Socorro y Plaza Mayor fueron algunos de los lugares que visitaron los delegados.

Además de participar en las sesiones de Med360, conocieron los proyectos de economía creativa y procesos locales de innovación, evaluaron y conocieron el impacto de las tecnologías emergentes para modernizar las capacidades del sector público y también mejorar las relaciones entre los ciudadanos y el Estado.

Las herramientas tecnológicas, como mecanismo para la toma de decisiones informadas y basadas en datos, también fueron tema de análisis por parte de los miembros del Foro Económico Mundial.