El futuro de las ciudades seguras, inteligentes y sostenibles de 10 países se analiza en Medellín

Medellín

Desde hoy lunes, 24 de noviembre, y durante dos días, se reunirán líderes, empresarios y expertos de 10 países para discutir y desarrollar soluciones que permitan la transformación de las ciudades en lugares más sostenibles e inteligentes.

¿Qué temas abordarán?

Como parte de la agenda académica, se tiene previsto abordar temas como la digitalización para la competitividad, con ideas que transformen las ciudades y las vidas, por medio de un laboratorio de ciencia, tecnología y creatividad.

El Internet de las cosas será otro de los temas que se analizará en este evento, a partir de las ciudades verdes para mejorar la calidad del aire, la salud y el bienestar.

La transformación de los territorios vigilados a conscientes, con analítica e inteligencia predictiva para crear espacios seguros, se abordará como otra de las aristas de análisis en Med360.

El evento también tendrá como eje temático la tecnología al servicio del ciudadano, como reflejo de soluciones con talento local y alianzas para un crecimiento tecnológico sostenible.

También se analizará el uso de los datos y la tecnología para mejorar las políticas públicas sobre movilidad segura, limpia y conectada, para transformar el caos en fluidez.

¿Quiénes se reúnen en este evento?

Líderes, empresarios y expertos de diez países se reúnen hoy y mañana en este evento que se cumple en Plaza Mayor. Allí, discutirán las soluciones que deben aplicarse para transformar las ciudades en lugares más inteligentes y sostenibles.

Este espacio es un puente para conectar a quienes toman decisiones, crean tecnología y generan cambio “para construir un futuro urbano con mayor calidad de vida a través de la innovación, la seguridad y la tecnología”, explicaron desde la organización de Med360.

En el componente académico participarán más de 30 conferencistas que harán parte del ecosistema del conocimiento.

Entre los conferencistas destacados están Kristina Reinsalu, así como directivos de organismos multilaterales y empresas tecnológicas globales de Estonia, Estados Unidos, Canadá, México, Italia, España, Chile y Colombia.

¿Qué componentes tiene Med360?

Este evento tiene una plataforma de conexión, como un espacio para conectar a personas que pueden impulsar el cambio en las ciudades, incluyendo líderes urbanos, empresarios y entidades públicas.

En las temáticas académicas se tendrá como eje central la transformación urbana hacia modelos más inteligentes y sostenibles, abordando temas como seguridad, tecnología, innovación, sostenibilidad y calidad de vida.

Se enfocará en crear soluciones colaborativas que impacten positivamente en la vida de las personas, gracias al uso de la tecnología.

¿Qué dicen los organizadores?

Según Ricardo Galindo Suárez, gerente de Plaza Mayor Medellín, “en el marco del evento, tendremos tres grandes espacios: un Ecosistema del Conocimiento, con conferencias de líderes internacionales. ⁠Una Zona de Soluciones 360, con innovaciones que hacen nuestras ciudades más seguras y sostenibles y una Rueda de Oportunidades donde empresas y entidades podrán generar alianzas estratégicas”.

Por su parte, Mateo González Benítez, gerente de la Empresa de Seguridad y Soluciones Urbanas, “Medellín viene avanzando con una base tecnológica en solucionar los problemas de la ciudadanía. Tendremos, también, una zona comercial, espacios de networking para que personas de diferentes empresas, como de las instituciones gubernamentales del Distrito y del resto del país, en asociación con Asocapitales, puedan hacer un relacionamiento importante y generar vínculos para el desarrollo de nuestros territorios”.