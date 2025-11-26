Completan seis días de búsqueda del docente de la U de A tras caer a un abismo en Uramita, Antioquia

Hasta ahora no se tienen pistas sobre el paradero de Daniel Fernando Higuita Borja. Foto: Cortesía.

Las autoridades de Uramita, en el occidente del departamento, completan seis días de búsqueda de Daniel Fernando Higuita Borja, docente de la Universidad de Antioquia, desaparecido desde el 20 de noviembre tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 0+750 de la vía que comunica al municipio con Peque.

Según la información preliminar, Higuita Borja perdió el control de su motocicleta en medio de un fuerte aguacero y, ante las complejas condiciones del terreno, cayó por un abismo hacia el cauce del río Uramita. Hasta ahora no se tienen pistas sobre su paradero.

Desde el momento de la alerta, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo activó el protocolo de búsqueda ante el Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia, DAGRAN, y ha realizado sobrevuelos con drones a lo largo de la ribera del río.

A estas labores se han sumado los cuerpos de bomberos de Dabeiba, Frontino, Mutatá, Bajirá y Riosucio, en una operación que se ha extendido de manera ininterrumpida durante toda la semana.

Búsqueda y apoyo

El pasado 23 de noviembre, bajo la coordinación del DAGRAN, se definió una estrategia ampliada: los Bomberos de Frontino recorren la ribera del río Uramita hasta Dabeiba, mientras que unidades de Dabeiba, Mutatá y familiares del docente realizan la búsqueda en panga por el río Sucio, desde Mutatá hasta el sector de Brisas, en la desembocadura con el río Atrato.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Uramita reiteró que mantiene todos los esfuerzos institucionales activos y la articulación con el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo para lograr la pronta ubicación de Daniel Fernando Higuita Borja.