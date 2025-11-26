12.000 pacientes llevan más de 20 días sin acceso a servicios de Bello Salud por deuda de Nueva EPS

Bello, Antioquia

En Bello, más de 12.000 afiliados del régimen subsidiado llevan veinte días sin acceso a la mayoría de los servicios ambulatorios de la ESE Bello Salud, debido a una millonaria deuda de la Nueva EPS.

Desde el 6 de noviembre, en el centro asistencial del Norte del Valle de Aburrá, están suspendidas todas las atenciones ambulatorias y continúan habilitadas únicamente las urgencias vitales.

El gerente de la ESE, César Augusto Arango Serna explicó que la EPS mantiene una deuda cercana a los 2.000 millones de pesos, situación que ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de la institución.

“Hasta el momento no se han cumplido los compromisos contractuales que establecen un pago anticipado. En ese orden de días, pues tenemos una deuda que se acumula, al día de hoy, cercana a los dos mil millones de pesos, y para nuestra empresa es imposible soportar la carga operativa de ese contrato”, señaló el gerente.

Afectaciones a pacientes del Norte del Valle de Aburrá

Desde julio la ESE ha atendido de manera ininterrumpida a cerca de 13.000 afiliados, pese a que los compromisos de pago de la Nueva EPS no se han cumplido.

Aunque se alcanzaron a pactar acuerdos con representantes de la entidad para evitar la suspensión, los desembolsos posteriores no superaron el 40 % de lo prometido. Según informó el gerente de Bello Salud, en los últimos días, solo recibieron un giro mínimo que no solventa la crisis.

La suspensión ya genera afectaciones directas en los usuarios, quienes reportan demoras, interrupción de tratamientos y dificultades para acceder a consultas de control o procedimientos programados. Pacientes que requieren seguimiento continuo son los más perjudicados, pues actualmente no tienen acceso a medicamentos ni a citas en especialidades.

Por ahora, Bello Salud mantiene la atención de urgencias mientras espera que la Nueva EPS gestione los acuerdos necesarios para ponerse al día con la deuda y permitir la reactivación de todos los servicios.