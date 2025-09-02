Este es el ranking de las comunas con mayor reducción de hurto en Medellín, según la Alcaldía

Medellín

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín entregó el reporte de las denuncias por hurto en cada una de las comunas de la ciudad y presentó las zonas donde más se ha reducido esa cifra.

¿Cuáles son las comunas con mayor reducción?

Según explicó la administración distrital en Aranjuez, se logró una reducción del 34 por ciento de los casos denunciados, pasando de 846 a 560 casos; en el Doce de Octubre se redujo en un 31 por ciento, pasando de 730 a 502 casos; por su parte hubo una reducción del 28 por ciento en Castilla, Santa Cruz y Buenos Aires.

¿Por qué se ha logrado esa reducción?

La Alcaldía de Medellín explicó que esta reducción se ha logrado por las medidas que se han adoptado como los patrullajes focalizados, el refuerzo de cuadrantes, seguimiento a cámaras de videovigilancia y operativos encubiertos en zonas de alta concentración de este tipo de delitos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dijo que “estos resultados confirman que Medellín está cerrando espacios a la criminalidad. Con inteligencia, articulación y firmeza, estamos protegiendo a nuestra gente y reduciendo de forma histórica el hurto a personas”.

¿Cómo está el hurto en Medellín?

En el balance general, en toda la ciudad, las denuncias tienen una reducción del 25 por ciento, al pasar de 16.540 a 12.390 casos, comparado con el mismo periodo del año anterior.

La Alcaldía de Medellín explicó que “en años anteriores, el hurto a personas ha sido uno de los delitos de mayor impacto en la ciudad, con picos que superaban las 30.000 denuncias anuales. Su reducción actual es producto de la acción combinada de la fuerza pública, la judicialización de delincuentes reincidentes y la intervención en puntos críticos de comercio y transporte”.

Para Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, agregó que “a quienes insistan en robarle a la ciudadanía les enviamos un mensaje claro: no se equivoquen, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que enfrenten la justicia y que paguen por sus delitos. Medellín no se doblega ante la delincuencia”.

Indicaron las autoridades que continuarán con los operativos integrales en las diferentes zonas de la ciudad para continuar con esa reducción de actividades delictivas, en especial donde hay más casos y corredores estratégicos de la ciudad.

Dos casos recientes

En esta lucha contra el robo, gracias al monitoreo permanente del sistema de videovigilancia y la reacción inmediata de la Policía Nacional, en las últimas horas se logró la captura en flagrancia de dos hombres señalados de cometer hurto agravado y calificado en el sector de Ciudad del Río, en la comuna El Poblado.

En este caso, los presuntos delincuentes, que se movilizaban en una motocicleta, fueron seguidos en tiempo real por las cámaras videovigilancia y se logró su interceptación en el barrio Aranjuez. Allí, las autoridades “hallaron el celular robado y las prendas usadas en el ilícito, y los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización”, explicó la secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín.

Adicionalmente, en otra acción simultánea, se ubicó un taxi implicado en varios hurtos en el sector de Laureles.

Indicó la secretaría de Seguridad de Medellín que “el seguimiento de las cámaras y la rápida reacción de las patrullas posibilitaron la captura del responsable, a quien se le incautaron celulares, joyas y otros elementos producto de diferentes robos”.