Un suboficial muerto y soldado desaparecido dejan combates en Dabeiba, Antioquia

Dabeiba- Antioquia

En las últimas horas, el Ejército Nacional y el Clan del Golfo entraron en combate en zona rural del municipio de Dabeiba, Occidente de Antioquia, que deja una afectación a las fuerzas estatales.

Según el reporte de la Séptima División, el combate se reportó en la vereda Lopia entre tropas del Batallón de Ingenieros N.º 17 General Carlos Bejarano Muñoz y la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del grupo armado organizado Clan del Golfo.

“Durante esta acción ofensiva fue asesinado el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt y se reportó la desaparición del soldado profesional Yiminson Mosquera Perea, quien es buscado a esta hora por las tropas desplegadas en el sector, donde a su vez se ha fortalecido el dispositivo de seguridad para restablecer el orden”, reportó en un comunicado la división.

También lamentó la pérdida de este suboficial y expresó sus condolencias a los familiares y amigos, mientras que dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar el acompañamiento necesario en este difícil momento.