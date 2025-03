Exfiscal, Hilda Niño habló sobre ‘Los 12 Apóstoles’ y mencionó a Santiago Uribe

En la audiencia de juicio oral contra el expresidente, Álvaro Uribe Vélez de este martes 18 de marzo, se escuchó el testimonio de la exfiscal, Hilda Niño

Ella fue acusada de aceptar sobornos de narcotraficantes para ayudarles a obtener beneficios en la Ley de Justicia y Paz. Fue detenida en 2017 y condenada en 2020, obteniendo libertad condicional ese mismo año.

En la audiencia, Niño relató dos encuentros que dice que tuvo con el abogado Diego Cadena. En el primero, según dijo, no se habló de Álvaro Uribe. Pero, recordó que el segundo fue una visita que le habría hecho Cadena, en la cárcel El Buen Pastor.

Allí ella dice que le manifestó que, el exfiscal Carlos Villamil habría manipulado testigos en el caso de ‘Los 12 Apóstoles’, contra Santiago Uribe, hermano del expresidente.

En otra comunicación con Cadena, Niño le habría dicho: “Al final, yo le pido al doctor Cadena, que si él no sabía yo cómo me podía conseguir un cupo en donde estaba el señor, yo sí me refería al senador Uribe. En mi desespero, con problemas de salud y seguridad de mi hijo, le pregunté así, y él me sacó el cuerpo”.