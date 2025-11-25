Petro arremete contra gobernador Rendón tras petición de incluir a fiscal Camargo en Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro respondió con dureza al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de que este pidiera al Gobierno de Estados Unidos incluir a la fiscal General, Luz Adriana Camargo, en la Lista Clinton. La solicitud del mandatario departamental surgió tras la divulgación de supuestos archivos y chats de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc, que señalarían una presunta alianza política y económica con el Gobierno Nacional.

Rendón calificó lo revelado como un “entramado criminal” y aseguró que estos supuestos documentos respaldan su denuncia sobre un presunto “concierto criminal” que, según él, involucraría al presidente Petro, a la fiscal Camargo y a integrantes de las disidencias. Incluso pidió a Estados Unidos imponer sanciones e incluir en la lista de designaciones a “todas las personas vinculadas”, comenzando por la fiscal General.

La respuesta de Petro

La reacción del presidente fue inmediata. A través de su cuenta de X, Petro publicó: “Quién le dijo al gobernador de Antioquia que el país se maneja de acuerdo a la voluntad de EE. UU. Respete a Colombia. Las disidencias son producto del propio uribismo que no supo respetar la paz. Deseosos de sangre quieren más. Creen que entre más votos, más sangre se debe derramar”.

Con este mensaje, el jefe de Estado rechazó tajantemente las acusaciones del gobernador, negó cualquier vínculo con las disidencias y responsabilizó al uribismo del fortalecimiento de estas estructuras criminales.

Los señalamientos del gobernador

En medio de la controversia, Rendón ha reiterado que, desde que Petro asumió la Presidencia, las disidencias de las Farc habrían aumentado un 70% en Antioquia.

Según el gobernador, los grupos armados serían responsables de la mayoría de homicidios contra civiles y uniformados, así como de confinamientos y desplazamientos en varias subregiones del departamento.