Itagüí caduca contrato del intercambio de Fábricas Unidas, mientras sigue el pico y placa

Medellín, Antioquia

El Municipio de Itagüí declaró la caducidad del contrato para la construcción del intercambio vial de Fábricas Unidas, tras concluir que el contratista incumplió de manera reiterada las obligaciones pactadas. La obra, que debía descongestionar la Autopista Sur y el sector industrial, acumuló más de dos años de retraso sin avances significativos.

La decisión se produce luego de múltiples denuncias ciudadanas, seguimientos técnicos y advertencias sobre fallas en la planeación y en la ejecución. El proyecto, que inició asociado a un convenio interadministrativo, nunca logró consolidar las condiciones mínimas para avanzar en obra.

El pico y placa que se justificó con una obra que nunca avanzó

Uno de los puntos más controvertidos alrededor del intercambio fue la imposición del pico y placa sectorizado en la Autopista Sur, una vía nacional que conecta el sur del área metropolitana y que soporta uno de los flujos vehiculares más altos del país.

El municipio argumentó que la restricción era necesaria porque las obras del intercambio vial iban a generar más congestión. Sin embargo, Caracol Radio verificó que las actividades en terreno se limitaron a la instalación de señalización y no hubo presencia de maquinaria ni obreros.

El tramo de la Autopista Sur donde se aplicó la medida concentra además dos de las cámaras de fotodetección más polémicas del país: porque siendo una vía nacional, se impuso la medida restrictiva de movilidad, a pesar de que la misma vía en Medellín y los demás municipios del sur del Valle de Aburrá no tiene la medida.

El decreto municipal que sustentó el pico y placa reportaba un flujo de 225.000 vehículos diarios en el corredor, aun con restricción, lo que profundizó la controversia sobre la pertinencia de mantener una medida basada en una obra que no avanzaba.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura critica el modelo contractual

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura – Capítulo Antioquia, Juan Fernando Villegas, celebró la decisión del municipio y cuestionó la forma en que fue contratada la obra.

En su declaración señaló: “El resultado y la razón nos la acaban de dar: el contrato ha sido caducado después de dos años por incumplimiento del contratista. Lo que mal empieza mal termina. La recomendación de la Cámara es utilizar la Ley 80 para contratar las obras públicas y no a través de convenios interadministrativos con empresas industriales y comerciales del Estado que no tienen experiencia y que acomodan todos sus términos para que haya un único gerente. Eso no es transparente; lo transparente es cumplir con la Ley 80”.

El gremio reiteró que este tipo de esquemas reducen la competencia, dificultan la supervisión y afectan la calidad técnica de las obras públicas.

¿Qué viene para el intercambio vial?

Con la caducidad, Itagüí deberá iniciar un nuevo proceso para contratar la ejecución del proyecto. La administración tendrá que evaluar los recursos ejecutados, el estado real de los diseños y la viabilidad técnica del trazado planteado, antes de decidir si abre una nueva licitación o si replantea completamente la intervención.

El intercambio Fábricas Unidas es una infraestructura clave para la movilidad del corredor sur del Valle de Aburrá. Su futuro dependerá de la capacidad del municipio para reestructurar el proyecto y evitar que la obra vuelva a quedar bloqueada por fallas administrativas y contractuales.