Murió sobrino de exjefe paramilitar “Cuco” Vanoy, tras ataque sicarial en Medellín

Medellín

Después de varios días de haber sido víctima de un ataque sicarial, Mauricio Vanoy Bohórquez, sobrino del exjefe paramilitar Hernán Giraldo, alias “Cuco Vanoy”, falleció luego de ser desconectado del ventilador mecánico que lo mantenía con vida en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

Vanoy, de 42 años, había sido atacado a tiros el pasado 21 de noviembre en el sector La Iguaná, noroccidente de Medellín. El ataque, perpetrado por sicarios en motocicleta, ocurrió mientras él se movilizaba en un vehículo de alta gama junto a una mujer, su presunta pareja sentimental, quien también resultó herida.

En el hecho Mauricio Vanoy resultó gravemente herido, por lo que tuvo que ser remitido de urgencia al centro asistencial donde permanecía en estado de muerte cerebral.

Antecedentes de los Vanoy

El homicidio de Mauricio Vanoy vuelve a poner bajo la lupa el historial criminal asociado a su familia. Vanoy estaba siendo investigado por concierto para delinquir y tenía antecedentes como desmovilizado del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, organización que comandó su tío en el norte de Antioquia. Además, había incursionado en actividades de minería en el Bajo Cauca, zona históricamente afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales.

El caso estalla en medio de los cuestionamientos por el manejo de los bienes entregados por el Bloque Mineros tras su desmovilización: 257 propiedades y elementos, más de mil reses, un helicóptero y hasta una clínica. Los activos, avaluados en cerca de 94.000 millones de pesos, han sido objeto de críticas por parte de magistrados de Justicia y Paz, quienes calificaron su administración como “indecorosa”.

Ramiro “Cuco” Vanoy, excomandante del Bloque Mineros, cumple actualmente una condena de 24 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los responsables del ataque y determinar si el asesinato de Mauricio Vanoy está ligado a disputas criminales, retaliaciones o a asuntos personales asociados a su actividad económica y antecedentes.