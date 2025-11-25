Judíos en Medellín rechazan presencia de la secta Lev Tahor en Yarumal; piden no ser estigmatizados

La comunidad judía en Medellín expresó su rechazo categórico a la presencia de la secta ultraortodoxa Lev Tahor —corazón puro— en Antioquia, luego de que las autoridades rescataran a 17 menores de edad que estaban bajo su control en un hotel de Yarumal, en el Norte de Antioquia.

Boaz David Fariña, vocero de la comunidad judía en Medellín, advirtió que este grupo no representa al judaísmo y pidió evitar estigmatizaciones: “El rechazo es total. Hay un principio en la ley judía que exige respetar la ley de los países en los que estamos, y este tipo de prácticas van en contra de nuestras propias leyes como pueblo”, afirmó.

🚨 Desde @MigracionCol lideramos un operativo en Yarumal (Antioquia) junto al Gaula Militar Oriente, donde rescatamos 17 niños niñas y adolescentes de la secta judío ortoxa Lev Tahor. Cinco de ellos tenían circular amarilla de @Interpol pic.twitter.com/mqub1BwfGf — Migración Colombia (@MigracionCol) November 23, 2025

Señaló además que, aunque históricamente han existido diversas corrientes dentro del judaísmo, ninguna se asemeja a las dinámicas extremas y delictivas atribuidas a Lev Tahor.

Sobre el operativo

El operativo, liderado por la Policía, el Gaula Militar y Migración Colombia, permitió ubicar a 26 extranjeros —nueve adultos y los 17 menores de edad— en el segundo piso de un hotel donde no habían sido registrados. Según las autoridades, los niños, provenientes de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

La llegada del grupo había encendido alarmas desde octubre, cuando Migración Colombia detectó su ingreso al país. Lev Tahor, un colectivo religioso radical con cerca de 300 miembros en el mundo, ha sido investigado en varios países por delitos graves contra menores, entre ellos secuestro, matrimonios forzados, retención ilegal y explotación sexual.

Su historial incluye operativos en Estados Unidos, Guatemala y México, además de constantes desplazamientos entre Israel, Canadá, Rumania y otros territorios donde han sido objeto de investigaciones.

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia respaldó la actuación de las autoridades y reiteró que Lev Tahor no guarda relación con el judaísmo ortodoxo ni con ninguna de sus tradiciones.