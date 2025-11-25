Estas son las mejores fechas para comprar vuelos baratos en este fin de año, según estudio

Diciembre representa una de las épocas más esperadas por muchos colombianos no solamente por la llegada de la Navidad, sino también por la posibilidad de viajar a diferentes destinos en familia, ya sea en Colombia o en el exterior.

Sin embargo, algunos viajes pueden resultar más costosos que otros dependiendo de la hora en la que una persona realice el proceso de compra, incluso si se realiza de forma online; por lo que hay quienes esperan otro momento durante el día para navegar y encontrar vuelos que resulten mucho más económicos.

Al respecto, Kayak realizó un estudio en el que reveló cuáles son las fechas y los horarios para conseguir vuelos baratos a fin de aprovechar la época de fin de año 2025 y el inicio del 2026, donde ocurren fiestas como Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos.

¿Qué dice el estudio?

El análisis realizado por Kayak estima que el 20 de diciembre será la fecha en la que se presentará la mayor demanda de vuelos para viajar al exterior. Mientras que el 30 de diciembre se presentará la mayor congestión en los aeropuertos para vuelos nacionales.

Ahora bien, si está pensando en regresar a Colombia, el 3 y el 4 de enero de 2026 serán las fechas en las que se presentará la mayor ocupación en las terminales aéreas; por lo tanto, la principal recomendación es adquirir los tiquetes de ida y vuelta en un momento diferente a los anteriormente mencionados.

En ese orden de ideas, Kayak recomienda reservar vuelos a partir del 9 de enero de 2026 si está pensando en viajar al exterior. Mientras que si desea llegar a algún destino dentro de Colombia, lo mejor es comprar para el 16 de diciembre para que los tiquetes tengan precios más bajos.

En cuanto a la hora, un análisis realizado por JetCost señaló que el mejor horario para comprar vuelos económicos es a las 2:00 de la mañana, especialmente los días martes, ya que durante esa franja se pueden conseguir a un precio más bajo de lo habitual. Por el contrario, los más caros normalmente son los que ofrecen a la 1:00 de la tarde. De hecho, el valor final llega hasta los 69 euros, es decir, más de 300.000 pesos en Colombia.

¿Cuáles son los vuelos más puntuales?

En cuanto a los vuelos, Kayak también hizo un sondeo para determinar en qué horarios se presentan los vuelos más puntuales en los aeropuertos. En este sentido, la mejor franja es entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana, pues allí solamente se presentó en promedio un retraso del 11% durante la temporada de Navidad en 2024.

Por otra parte, la franja comprendida entre las 4:00 de la tarde y las 7:00 de la noche es donde se registra la mayor cantidad de retrasos en los vuelos: “Casi uno de cada tres tuvo demoras superiores a 30 minutos“, explica el análisis.

¿Cuál es el mejor momento para comprar tiquetes de avión?

Si bien existen diferentes fechas durante el año en las que las personas pueden comprar los tiquetes de avión, se pueden aprovechar épocas como el Black Friday, el Cyber Week o el Travel Tuesday, ya que las aerolíneas los ofrecen a un precio más bajo de lo habitual.