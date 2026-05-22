¿Cuánto vale ir a Disney desde Colombia? Dinero que gastaría para con comida, tiquetes y más

Imágenes ilustrativas de Mickey Mouse en Walt Disney World, un avión y un pago digital (Crédito: Getty Images)

Walt Disney World, ubicado en Orlando, Florida, es reconocido como uno de los complejos turísticos más grandes y reconocidos del mundo, siendo el destino predilecto de los fanáticos de las películas y series animadas. Este icónico lugar, situado en Lake Buena Vista, cuenta con:

Cuatro parques temáticos.

Dos parques acuáticos.

Más de 150 atracciones.

atracciones. Más de 200 restaurantes y puntos de comida.

Así se ve el castillo gigante de Disney World, Orlando, Florida (Crédito: Getty Images) / Melvyn Longhurst Ampliar Así se ve el castillo gigante de Disney World, Orlando, Florida (Crédito: Getty Images) / Melvyn Longhurst Cerrar

Ante esto, cabe resaltar que los costos generales para ir a este parque temático en 2026 han bajado debido a la revaluación del peso colombiano frente al dólar, por lo que se presenta una oportunidad idónea para planificar un viaje a Orlando.

Conozca aquí, en Caracol Radio, los precios estimados para viajar a Orlando, comprar tiquetes a Walt Disney World, estadía y planes de comida durante 2026.

Costos de vuelos a Orlando para visitar el Walt Disney World en 2026

El costo promedio de un viaje barato ida y vuelta de Bogotá, Colombia hasta Orlando, Florida (donde se encuentra Walt Disney World) por una semana oscila en $1’500.000 -1’700.00 COP bajo aerolíneas como Copa Airlines, Latam Airlines o Avianca. Opciones de mayor calidad como Delta ofrecen vuelos alrededor de los $3,400.000 pesos en adelante.

Dependiendo de la temporada, los precios podrían elevarse cerca de los $2.000.000.

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Costos de tiquetes a Disney World en 2026

Este complejo turístico cuenta con distintos tipos de boletas para ingresar:

Ticket Mágico de 4 Parques en 4 días.

Incluye una entrada a cada uno de los 4 parques temáticos de Walt Disney World (Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom Theme Park), para un total de 4 entradas en 4 días distintos.

En dólares: $99.75 USD por día ($399.00 USD los 4 días).

En pesos colombianos: $375.833 COP aproximadamente por día ($1.503.332 COP por los 4 días) .

Válido hasta el 27 de septiembre de 2026.

Ticket para Después de las 2:00 p.m.

El ticket de 2 o 3 días incluyen la entrada a un Walt Disney World Theme Park (Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) cada día.

En dólares: $117.50 USD por día ($234.99 USD)

En pesos colombianos: $442.710.78 COP aproximadamente por día ($885.383,88 COP por ticket)

Válido hasta el 29 de julio de 2026

Ticket para Parque Temático (1 a 10 Días)

Esta opción permite seleccionar la fecha en que empieza la visita y el número de días de estadía para visitar los diferentes parques temáticos. Entre más días, más barato serán los boletos:

En dólares: $119.00 USD por día (con opción de descuentos por más días de visita)

En pesos colombianos: $448.362.41 COP aproximadamente por día

Opciones Adicionales

Opción Park Hopper: Permite visitar varios parques temáticos en un mismo día por un aproximado de $263.00 USD por boleto (Los precios pueden variar según la fecha).

Opción Park Hopper Plus: Incluye visitas a varios parques temáticos en un día más acceso a parques acuáticos y otros centros de entretenimiento por $279.50 USD por boleto.

Costos de hospedaje en Disney World 2026

Desde el sitio oficial de Disney World se pueden encontrar descuentos de hasta el 30% en los más de 25 hoteles oficiales de la compañía, como por ejemplo:

Los precios en mayo empiezan desde los $200 USD (742.280 COP) por día y con el descuento de verano los precios pueden bajar a $150.50 USD (556.710 COP) aunque los precios van variando según la temporada y demanda, pues en temporada alta se pueden encontrar ofertas por debajo de los $100 USD ($371.140 COP)

Los hoteles más lujosos pueden superar los $1000 USD por día (3.711.401 COP).

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Costos de comida en Disney World para 2026

Este 2026 está marcado por una gran promoción en donde todos los niños de 3 a 10 años recibirán un Plan de Comidas Disney GRATIS si los huéspedes se alojan en uno de los más de 25 hoteles resort propiedad de Disney en Walt Disney World y compran su propio Plan de Comidas Disney, como parte de su paquete de hostelería.

Así, los precios por noche para los Planes de Comidas Disney en 2026 son los siguientes:

Plan de comidas rápidas de Disney: $60.47 por adulto ($224.428,44 COP) y $0 por niño, que incluye:

2 comidas de servicio rápido

1 snack o bebida

Vaso recargable del resort

Plan de comidas Disney (estándar): $98.59 por adulto ($365.907,07 COP) y $0 por niño, que cuenta con:

1 comida con servicio de mesa

1 comida rápida

1 snack o bebida

Vaso recargable

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