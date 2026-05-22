¿Cuánto vale ir a Disney desde Colombia? Dinero que gastaría para con comida, tiquetes y más
Conozca los precios estimados para viajar a Orlando, comprar tiquetes a Walt Disney World, estadía y planes de comida durante 2026.
Walt Disney World, ubicado en Orlando, Florida, es reconocido como uno de los complejos turísticos más grandes y reconocidos del mundo, siendo el destino predilecto de los fanáticos de las películas y series animadas. Este icónico lugar, situado en Lake Buena Vista, cuenta con:
- Cuatro parques temáticos.
- Dos parques acuáticos.
- Más de 150 atracciones.
- Más de 200 restaurantes y puntos de comida.
Ante esto, cabe resaltar que los costos generales para ir a este parque temático en 2026 han bajado debido a la revaluación del peso colombiano frente al dólar, por lo que se presenta una oportunidad idónea para planificar un viaje a Orlando.
Conozca aquí, en Caracol Radio, los precios estimados para viajar a Orlando, comprar tiquetes a Walt Disney World, estadía y planes de comida durante 2026.
Costos de vuelos a Orlando para visitar el Walt Disney World en 2026
El costo promedio de un viaje barato ida y vuelta de Bogotá, Colombia hasta Orlando, Florida (donde se encuentra Walt Disney World) por una semana oscila en $1’500.000 -1’700.00 COP bajo aerolíneas como Copa Airlines, Latam Airlines o Avianca. Opciones de mayor calidad como Delta ofrecen vuelos alrededor de los $3,400.000 pesos en adelante.
Dependiendo de la temporada, los precios podrían elevarse cerca de los $2.000.000.
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Costos de tiquetes a Disney World en 2026
Este complejo turístico cuenta con distintos tipos de boletas para ingresar:
- Ticket Mágico de 4 Parques en 4 días.
Incluye una entrada a cada uno de los 4 parques temáticos de Walt Disney World (Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom Theme Park), para un total de 4 entradas en 4 días distintos.
En dólares: $99.75 USD por día ($399.00 USD los 4 días).
En pesos colombianos: $375.833 COP aproximadamente por día ($1.503.332 COP por los 4 días).
Válido hasta el 27 de septiembre de 2026.
- Ticket para Después de las 2:00 p.m.
El ticket de 2 o 3 días incluyen la entrada a un Walt Disney World Theme Park (Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) cada día.
En dólares: $117.50 USD por día ($234.99 USD)
En pesos colombianos: $442.710.78 COP aproximadamente por día ($885.383,88 COP por ticket)
Válido hasta el 29 de julio de 2026
- Ticket para Parque Temático (1 a 10 Días)
Esta opción permite seleccionar la fecha en que empieza la visita y el número de días de estadía para visitar los diferentes parques temáticos. Entre más días, más barato serán los boletos:
En dólares: $119.00 USD por día (con opción de descuentos por más días de visita)
En pesos colombianos: $448.362.41 COP aproximadamente por día
- Opciones Adicionales
Opción Park Hopper: Permite visitar varios parques temáticos en un mismo día por un aproximado de $263.00 USD por boleto (Los precios pueden variar según la fecha).
Opción Park Hopper Plus: Incluye visitas a varios parques temáticos en un día más acceso a parques acuáticos y otros centros de entretenimiento por $279.50 USD por boleto.
Costos de hospedaje en Disney World 2026
Desde el sitio oficial de Disney World se pueden encontrar descuentos de hasta el 30% en los más de 25 hoteles oficiales de la compañía, como por ejemplo:
Los precios en mayo empiezan desde los $200 USD (742.280 COP) por día y con el descuento de verano los precios pueden bajar a $150.50 USD (556.710 COP) aunque los precios van variando según la temporada y demanda, pues en temporada alta se pueden encontrar ofertas por debajo de los $100 USD ($371.140 COP)
Los hoteles más lujosos pueden superar los $1000 USD por día (3.711.401 COP).
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Costos de comida en Disney World para 2026
Este 2026 está marcado por una gran promoción en donde todos los niños de 3 a 10 años recibirán un Plan de Comidas Disney GRATIS si los huéspedes se alojan en uno de los más de 25 hoteles resort propiedad de Disney en Walt Disney World y compran su propio Plan de Comidas Disney, como parte de su paquete de hostelería.
Así, los precios por noche para los Planes de Comidas Disney en 2026 son los siguientes:
- Plan de comidas rápidas de Disney: $60.47 por adulto ($224.428,44 COP) y $0 por niño, que incluye:
- 2 comidas de servicio rápido
- 1 snack o bebida
- Vaso recargable del resort
- Plan de comidas Disney (estándar): $98.59 por adulto ($365.907,07 COP) y $0 por niño, que cuenta con:
- 1 comida con servicio de mesa
- 1 comida rápida
- 1 snack o bebida
- Vaso recargable
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