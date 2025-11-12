Disney Cruise Line llega a Colombia con los primeros puntos físicos

La agencia colombiana Deluxe Travel, a través de su línea Magic, será la primera representante oficial de Disney Cruise Line en Colombia con puntos de venta físicos y atención presencial especializada. La compañía abrirá dos centros especializados en el Centro Comercial El Retiro de Bogotá y en el Centro Comercial Oviedo de Medellín, donde los viajeros podrán recibir asesoría personalizada sobre cabinas, rutas y las experiencias únicas de la reconocida línea de cruceros.

Hasta ahora, todos los itinerarios de Disney Cruise Line solo podían adquirirse en línea desde Colombia, pero con esta nueva alianza los viajeros podrán vivir la experiencia “en vivo y en directo”, acompañados por asesores expertos certificados tanto en cruceros como en la marca, con atención disponible a nivel nacional. Adicional, la expansión global de la flota de Disney Cruise Line continúa avanzando. La compañía, que tradicionalmente operaba cinco barcos, para finales del 2025 contará con siete en servicio tras la incorporación de 3 nuevas embarcaciones. A esto se suma un octavo barco programado para 2026.

“Representar oficialmente a Disney Cruise Line en Colombia es un sueño cumplido que nace de una oportunidad de mercado clara. Los colombianos ya no solo viajan a los parques de Disney; están descubriendo la comodidad y la magia incomparable de sus cruceros. Es cumplir el sueño de un niño que desayuna con Mickey Mouse, recibe un abrazo de una princesa y vive aventuras en clubes infantiles de última tecnología. Un crucero Disney permite conocer múltiples destinos, incluyendo su exclusiva isla privada Castaway Cay, sumando espectáculos de Broadway, gastronomía excepcional y encuentros espontáneos con personajes que crean recuerdos imborrables para las familias”, declara Olga Cock, Gerente General de Deluxe Travel.

Con esta alianza, Deluxe Travel proyecta un crecimiento sostenido del segmento de cruceros temáticos en Colombia y estima que la apertura de sus puntos físicos generará empleo especializado y mayor dinamismo para el sector.