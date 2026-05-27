¿Cómo se consigue una visa de tránsito? Requisitos para sacarla y países que la piden a colombianos

Las personas que realicen algún tipo de viaje internacional y tengan que hacer una escala durante el trayecto, deberán contar con una visa de tránsito, si el país por el que circulará de forma parcial así lo requiriera. De no contar con el documento, no podrá completar el recorrido previamente adquirido y deberá volver al país de origen.

El objetivo de esta solicitud consta de asegurar que el viajero tenga la autorización legal para estar en el país durante el tiempo necesario hasta el momento de su próximo vuelo. La obligatoriedad del documento dependerá de la nacionalidad del viajero, el país de tránsito y la duración de la estancia durante la escala programada.

Requisitos necesarios para solicitar una visa de tránsito en Colombia

Las personas interesadas en solicitar una visa de tránsito deberán cumplir con una serie de requisitos y documentos necesarios para avanzar en el proceso de la solicitud del documento que permite el permiso temporal por el país

Copia de pasaporte: Debe incluir el sello de la última entrada. Esto únicamente si en el momento de la solicitud, aún se encuentra en el país extranjero.

Debe incluir el sello de la última entrada. Esto únicamente si en el momento de la solicitud, aún se encuentra en el país extranjero. Foto tipo pasaporte 3x4: Presentar ante la cancillería una foto en formato digital sobre fondo blanco.

Presentar ante la cancillería una foto en formato digital sobre fondo blanco. Tiquetes de avión de entrada y salida del país: Al momento de iniciar el trámite, el viajero deberá presentar un billete de avión que acredite la fecha y salida del destino turístico.

Al momento de iniciar el trámite, el viajero deberá presentar un billete de avión que acredite la fecha y salida del destino turístico. Visa del país de ingreso posterior a escala en Colombia: Se le solicitará a la persona que evidencie que cuenta con los requisitos mínimos para el ingreso al destino final.

Excepciones de la visa de tránsito

A pesar de que en la mayoría de los países del mundo es regla general contar con una visa de tránsito a la hora de hacer escala en un trayecto aéreo; existen casos específicos en los cuales la persona podrá pasar de manera parcial por el país sin el documento. Por ejemplo, si el viajero cuenta con autorización para quedarse de forma permanente en el país final del trayecto, no deberá contar con visa de tránsito.

Lista de países que requieren visa para transitar por Colombia

Afganistán

Angola

Bangladesh

Burkina Faso

Camerún

Costa de Marfil

Egipto

Etiopia

Eritrea

Gambia

Ghana

Haití

India

Iran

Kenia

Líbano

Mali

Nepal

Nigeria

Pakistán

Sierra Leona

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudan

Tayikistán

Uzbekistán

¿Cómo sacar una visa en Colombia?

Para 2026, las personas interesadas en conseguir la visa estadounidense tendrán que acercarse de manera presencial a la sede consular para iniciar el proceso. Esto quiere decir que cada solicitante tendrá que asistir a su cita, presentar la documentación requerida y responder directamente a las preguntas de los oficiales.

Adicionalmente, el viajero deberá contar con el pasaporte vigente. Motivo por el cual, si no se cuenta con este documento, la gestión para obtener la visa será rechazada en un primer momento.

Según los expertos, es recomendable tener una estabilidad económica. La Embajada de Estados Unidos le exigirá solvencia económica, no solo para realizar el viaje, sino en su vida en Colombia.

Después de esto, deberá diligenciar el formulario DS-160, en el cual le piden información básica sobre la persona que realizará el viaje. Estos datos son evaluados por las autoridades del país antes de realizarle la entrevista.

Una vez diligenciado el formulario, deberá pagar la solicitud de la visa. El precio para la visa de no inmigrante está en $185 dólares. El costo en pesos colombianos varía dependiendo de la variación del valor del dólar.

Teniendo los documentos completos y el formulario cancelado y diligenciado deberá solicitar la cita con la Embajada. Este paso es el punto fundamental con el cual los funcionarios tomarán la decisión de aprobar o no la visa.

El día de la cita, la persona interesada en la visa deberá asistir con el formulario DS-160 y el pasaporte. De ser posible, llevar respaldos bancarios y reservas de hotel para poder sustentar el motivo de viaje.

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