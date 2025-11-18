Travel Tuesday 2025: Conozca la oferta turística, descuentos en hoteles y vuelos que ofrece esta fecha
Durante un día específico todas las aerolíneas a nivel mundial ofrecen descuentos en todos sus paquetes de viaje
El Travel Tuesday 2025 es un evento de tan solo un día que cuenta con descuentos en varios vuelos y hoteles, por lo general se celebra el martes después del Día de Acción de Gracias, el cual este año cae el 2 de diciembre. Es una oportunidad para que los viajeros encuentren ofertas en vuelos nacionales e internacionales para planificar sus próximas vacaciones.
Generalmente este fechase da justo después del Black Friday (viernes 28 de noviembre) y el cyber monday que es el lunes 01 de diciembre, días en los que las diferentes marcas y empresas realizan varios descuentos para el fin de año.
¿Cuándo es?
El martes después del Día de Acción de Gracias, lo que para este 2025 corresponde al martes 2 de diciembre.
¿Para qué sirve?
Esta fecha permite a los viajeros conseguir tarifas más bajas en destinos nacionales e internacionales, tanto para escapadas cortas como para viajes más largos.
¿Qué ofertas se pueden encontrar?
Descuentos en vuelos, hoteles y paquetes de vacaciones que ofrecen diferentes aerolíneas y plataformas digitales.
Recomendaciones:
Las promociones estarán activas solo por tiempo limitado, y en algunas aerolíneas podrían empezar incluso antes. Para no perderse nada de esta fecha la recomendación es activar las alertas de sus aerolíneas favoritas en las distintas redes sociales como Instagram, X o Facebook, para saber en tiempo real qué rutas tienen descuento y cuándo se liberan nuevas plazas para otras rutas.
- Planifica mejor: consulte con fechas flexibles para encontrar un mejor precio en cada ruta.
- Ahorra desde el primer click: sin costos ocultos, siempre con precio final y claro.
- Gana mientras vuelas: acumula puntos con diferentes aerolíneas en los vuelos.
- Políticas de cambio y cancelación: Otro aspecto crucial es revisar las políticas de cambio y cancelación de las aerolíneas. Algunas compañías, ofrecen mayor flexibilidad con cargos reducidos, lo que puede ser decisivo si surge la necesidad de modificar los planes de viaje
- Códigos promocionales: Aproveche los códigos promocionales y beneficios de tarjetas de crédito, esto puede marcar una gran diferencia al planificar un viaje. Los códigos promocionales, disponibles a menudo a través de aerolíneas, agencias de viajes o suscripciones por correo electrónico, ofrecen descuentos en vuelos, alojamientos o paquetes vacacionales, especialmente durante eventos como el Travel Tuesday.
Se espera que en Colombia participen las principales aerolíneas y agencias de viajes, como lo han venido haciendo en años anteriores, aunque las ofertas específicas que tendrá cada aerolínea se publicarán cerca a la fecha del evento.
Aerolíneas como Avianca, LATAM Airlines, Wingo y Air Europa han hecho parte del Travel Tuesday en ocasiones anteriores, también agencias de viajes como Despegar, Booking.com y plataformas como Viajes Falabella, PriceTravel y las agencias asociadas a ACOTUR (Asociación Colombiana de Turismo Responsable) también podrían tener ofertas.