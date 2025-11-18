Travel Tuesday 2025: Conozca la oferta turística, descuentos en hoteles y vuelos que ofrece esta fecha

El Travel Tuesday 2025 es un evento de tan solo un día que cuenta con descuentos en varios vuelos y hoteles, por lo general se celebra el martes después del Día de Acción de Gracias, el cual este año cae el 2 de diciembre. Es una oportunidad para que los viajeros encuentren ofertas en vuelos nacionales e internacionales para planificar sus próximas vacaciones.

Generalmente este fechase da justo después del Black Friday (viernes 28 de noviembre) y el cyber monday que es el lunes 01 de diciembre, días en los que las diferentes marcas y empresas realizan varios descuentos para el fin de año.

¿Cuándo es?

El martes después del Día de Acción de Gracias, lo que para este 2025 corresponde al martes 2 de diciembre.

¿Para qué sirve?

Esta fecha permite a los viajeros conseguir tarifas más bajas en destinos nacionales e internacionales, tanto para escapadas cortas como para viajes más largos.

¿Qué ofertas se pueden encontrar?

Descuentos en vuelos, hoteles y paquetes de vacaciones que ofrecen diferentes aerolíneas y plataformas digitales.

Recomendaciones:

Las promociones estarán activas solo por tiempo limitado, y en algunas aerolíneas podrían empezar incluso antes. Para no perderse nada de esta fecha la recomendación es activar las alertas de sus aerolíneas favoritas en las distintas redes sociales como Instagram, X o Facebook, para saber en tiempo real qué rutas tienen descuento y cuándo se liberan nuevas plazas para otras rutas.

Planifica mejor : consulte con fechas flexibles para encontrar un mejor precio en cada ruta.

: consulte con fechas flexibles para encontrar un mejor precio en cada ruta. Ahorra desde el primer click : sin costos ocultos, siempre con precio final y claro.

: sin costos ocultos, siempre con precio final y claro. Gana mientras vuelas: acumula puntos con diferentes aerolíneas en los vuelos.

acumula puntos con diferentes aerolíneas en los vuelos. Políticas de cambio y cancelación: Otro aspecto crucial es revisar las políticas de cambio y cancelación de las aerolíneas. Algunas compañías, ofrecen mayor flexibilidad con cargos reducidos, lo que puede ser decisivo si surge la necesidad de modificar los planes de viaje

Otro aspecto crucial es revisar las políticas de cambio y cancelación de las aerolíneas. Algunas compañías, ofrecen mayor flexibilidad con cargos reducidos, lo que puede ser decisivo si surge la necesidad de modificar los planes de viaje Códigos promocionales: Aproveche los códigos promocionales y beneficios de tarjetas de crédito, esto puede marcar una gran diferencia al planificar un viaje. Los códigos promocionales, disponibles a menudo a través de aerolíneas, agencias de viajes o suscripciones por correo electrónico, ofrecen descuentos en vuelos, alojamientos o paquetes vacacionales, especialmente durante eventos como el Travel Tuesday.

Se espera que en Colombia participen las principales aerolíneas y agencias de viajes, como lo han venido haciendo en años anteriores, aunque las ofertas específicas que tendrá cada aerolínea se publicarán cerca a la fecha del evento.

Aerolíneas como Avianca, LATAM Airlines, Wingo y Air Europa han hecho parte del Travel Tuesday en ocasiones anteriores, también agencias de viajes como Despegar, Booking.com y plataformas como Viajes Falabella, PriceTravel y las agencias asociadas a ACOTUR (Asociación Colombiana de Turismo Responsable) también podrían tener ofertas.