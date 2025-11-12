Los 3 países más económicos para viajar desde Colombia durante diciembre de 2025

Faltan pocos días para darle la bienvenida oficial al último mes del año, diciembre, el cual es considerado por una gran mayoría como la mejor época del año, esto gracias a las festividades navideñas y de fin de año, las cuales son acompañadas por una carga laboral mucho menor y el pago de la prima; la cual permite a los colombianos darse el lujo de comprar regalos o planificar viajes.

Ante este panorama, muchos deciden aprovechar para desconectarse un poco de la vida cotidiana y eligen viajar a la playa o a otros países, no obstante, al encontrarse en ‘temporada alta’, tomar un avión puede volverse un tema que se sale del presupuesto, es por esta razón que le contamos cuáles son los 3 países más económicos si desea salir de Colombia durante diciembre.

Los 3 países más económicos para viajar desde Colombia antes de finalizar el año

Aunque la lista pueda ser corta, la realidad es que con un millón de pesos puede conseguir tiquetes de ida y vuelta a estos tres lugares; cada uno de ellos con encantadores paisajes y con una amplia variedad cultural, ofreciendo playas, historia, modernidad, e incluso, si el presupuesto es un poco más alto, podría conocer una maravilla del mundo:

Guatemala - Tiquetes ida y vuelta desde $950.000 COP

Un destino poco conocido, pero bastante popular en los últimos años, Guatemala ofrece a todos sus visitantes lugares llenos de historia como lo puede ser Tikal, uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya, ubicado en el municipio de Flores, al norte del país y muy cerca a México, allí se puede encontrar el templo del Gran Jaguar, una pirámide que no tiene nada que envidiarle a las construidas en el país vecino.

Templo del Gran Jaguar, Guatemala / DEA / A. VERGANI Ampliar

Además de la cultura maya, también puede recorrer la Ciudad Antigua de Guatemala, ubicada a tan solo 1 hora de la capital, este sector colonial es uno de los más turísticos del país y acoge restaurantes con la mejor gastronomía guatemalteca.

Por otro lado, también puede visitar lugares como el lago de Atitlán, siendo este el más profundo de todo Centroamérica, con 340 metros aproximadamente; ha sido considerado como uno de los lagos más bellos de todo el planeta y junto a los pueblos aledaños se puede observar una postal de película.

Lago de Atitlán, Guatemala / S3studio Ampliar

Costa Rica, San José - Tiquetes ida y vuelta desde $960.000 COP

Costa Rica es un paraíso natural que se caracteriza por su biodiversidad y paisajes. Desde las playas de arena dorada del Pacífico hasta las costas caribeñas de aguas cristalinas, el país ofrece experiencias únicas para todos los gustos. Los parques nacionales como Manuel Antonio, Tortuguero y Corcovado son imperdibles, allí los visitantes pueden observar monos, perezosos y aves exóticas en su hábitat natural, además de disfrutar caminatas entre selvas tropicales, cascadas y volcanes activos como el Arenal o el Rincón de la Vieja.

Además de su riqueza ecológica, Costa Rica destaca por su cultura acogedora y su filosofía de “pura vida”, que se refleja en la calidez de su gente. Los turistas pueden disfrutar de aventuras como el canopy en Monteverde, el surf en Tamarindo o los baños termales en La Fortuna, así como saborear su gastronomía tradicional, con platos como el gallo pinto o el casado.

Vulcan Arenal Eruption, Costa Rica / Buddy Mays Ampliar

Ciudad de Panamá - Tiquetes ida y vuelta desde $1′000.000 COP

Panamá es un destino lleno de modernidad y naturaleza; su principal atractivo, sin duda alguna, el Canal de Panamá, una obra de ingeniería impresionante que conecta el Atlántico con el Pacífico y atrae a miles de visitantes cada año. Más allá de esta maravilla, el país ofrece mucho más: el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá, con su arquitectura colonial, calles empedradas y vida nocturna, es ideal para recorrer a pie y disfrutar de su encanto histórico. Además, las Islas de San Blas, habitadas por la comunidad Guna Yala, son un paraíso tropical de aguas turquesas y arenas blancas que ofrecen una experiencia cultural y natural inigualable.

Una joya escondida cerca a nuestro país que también resalta por sus enormes rascacielos, principalmente por el edificio ‘Tornillo’, que destaca por su particular forma y gran altura de 236 metros; los turistas no pueden irse sin su selfie clásica con esta obra inaugurada en el año 2011.

Edificio Tornillo, Ciudad de Panamá Ampliar

Las maravillas del mundo también son una opción

Como mencionamos al comienzo de este artículo, si su presupuesto es un poco más elevado, podría optar por ir a conocer una maravilla del mundo, ya sea Machu Picchu en Perú o Chichén Itzá en México, para llegar a cualquiera de los dos países debe contar con un presupuesto de $1′400.000 COP para los tiquetes (ida y vuelta), sin embargo, debe tener en cuenta que la llegada hasta las dos maravillas del mundo conllevan un gasto más en cuanto a traslados e ingresos.

En el caso de Perú, debe tener presente que los tiquetes al precio mencionado son para llegar a Lima, y de allí tendrá que ir a Cusco si desea conocer Machu Picchu, mientras que para México, es posible conseguir tiquetes directos a Cancún por el mismo precio, y de allí es mucho más sencillo llegar a la pirámide de Chichén Itzá.