Panamá, una experiencia de descanso entre el mar, la naturaleza y el mundo: ¿Por qué visitarlo?

A 90 minutos de Ciudad de Panamá, en una carretera rodeada de vegetación, se encuentra la Playa Farallón, la cual tiene una extensión de casi dos kilómetros y cuenta con una vista privilegiada del Océano Pacífico. En este lugar se encuentra el Grand Decamerón Panamá, un resort que cuenta con instalaciones como piscinas, restaurantes y bares para vivir una experiencia de descanso agradable.

En este lugar existen diferentes tipos de habitaciones que están adaptadas para las personas que vienen solas, en pareja o incluso quienes van con sus hijos. Cada una de ellas es un espacio independiente, en el que los huéspedes encuentran un minibar, un armario con su respectiva caja fuerte, televisión por cable y un balcón que permite apreciar la playa y el cálido mar del Océano Pacífico.

Por otra parte, el Grand Decameron Panamá cuenta con una gran variedad de servicios como son:

Más de 800 habitaciones distribuidas en jardines tropicales y con vista al mar

Siete restaurantes a la carta y dos buffets

Ocho bares estratégicamente ubicados

Seis piscinas

Playa privada

Amplias áreas de descanso

Centro de Convenciones las Esclusas

Gimnasio

Campo de golf

WiFi disponible en áreas comunes.

“Estamos ubicados en la zona seca de Panamá, en donde llueve menos. Por lo tanto, pueden disfrutar de días soleados sin importar la época del año. También contamos con una amplia oferta gastronómica y restaurantes buffet, además de servicios exclusivos como el All Inclusive Plus“, afirmó Carina Acosta, jefe de servicio al huésped de Grand Decameron Panamá, en entrevista con Caracol Radio.

¿Qué actividades se pueden hacer?

Los huéspedes del Grand Decameron Panamá están a pocos metros de la Playa Farallón. Además de contar con una arena de color blanco y de estar bañada por las aguas del Océano Pacífico, ofrece una vista a la Isla Farallón, ubicada a pocos kilómetros de distancia. Allí, los huéspedes tienen la oportunidad de practicar deportes acuáticos como kayak o paseo de lancha mientras disfrutan del recorrido en el mar.

Los interesados en nadar en el mar también lo pueden hacer, pues los salvavidas están presentes para atender cualquier situación inesperada. Incluso los amantes del running tienen a su disposición la extensión de la playa para llevar a cabo sus jornadas de entrenamiento.

Por último, los bares ofrecen una buena selección de bebidas para que los huéspedes puedan escoger la que prefieran. Estos se encuentran ubicados justo cerca de las piscinas, por lo que las personas tienen la opción de disfrutar el sol en las sillas que hay alrededor o de nadar en compañía de sus familiares y amigos.

“Tenemos una gran cantidad de actividades que comienzan desde las 9:00 de la mañana. Los visitantes podrán disfrutar de pilates, yoga y estiramientos, así como juegos de césped y clases de baile. También pueden disfrutar un cine único en Panamá, ya que es en la playa. Buscamos incluir actividades para niños y un show de concursos para interactuar con nuestro público", explicó Acosta.

¿Cómo es el Golden Tower Las Américas?

Quienes disfruten la estancia en el Grand Decameron Panamá también pueden aprovechar para hospedarse en el Hotel Golden Tower Las Américas. Este se encuentra ubicado cerca de la Avenida Balboa, en Ciudad de Panamá, y cuenta con 285 habitaciones con una superficie que va desde los 45 metros cuadrados. Entretanto, en el sexto piso se encuentran la piscina climatizada y el jacuzzi, el cual cuenta con cascadas de agua.

Este hotel también cuenta con espacios para celebrar diferentes eventos, desde reuniones del gobierno hasta bodas y fiestas de 15 años. Además, los invitados pueden disfrutar de vistas privilegiadas a los edificios aledaños y al Ocean Reef Islands, un proyecto de isla artificial que se está construyendo en la “Dubái de las Américas”.