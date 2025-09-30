Este pueblo es conocido como el ‘Jardín de Boyacá’: está a tres horas de Bogotá

Algunos municipios del departamento de Boyacá cuentan con una importante tradición cultural que se ve reflejada en las calles y en sus edificios. Estos manejan un estilo que evoca la época colonial, lo que los convierte en destinos atractivos para viajar en cualquier momento del año.

En total, el departamento cuenta con 123 municipios. Entre ellos, los más conocidos son Villa de Leyva, Paipa, Sogamoso y Duitama. Sin embargo, hay uno que está catalogado como el ‘Jardín de Boyacá’ no solamente por la arquitectura que manejan sus templos, calles y casas, sino también porque sus zonas verdes se encuentran adornadas con las flores que se cultivan en la localidad.

Este es Tibasosa, cuyo nombre se deriva del cacique que gobernaba el pueblo indígena asentado en su territorio antes de la conquista de los españoles. Según indica la Secretaría de Turismo de Boyacá, este fue uno de los primeros pueblos que colaboraron con la causa de la Independencia al unirse al movimiento comunero de Socorro y San Gil, liderado por el general Juan Francisco Berbeo, que derivó en tropas que combatieron en el Pantano de Vargas.

¿Dónde queda Tibasosa?

Tibasosa se encuentra en una zona estratégica en el departamento de Boyacá, ya que limita con Paipa, Sogamoso y Duitama, los cuales están ubicados al occidente, este y norte de su territorio, respectivamente. Por otra parte, al sur se encuentra con Firavitoba, así como con Santa Rosa de Viterbo y Nobsa por su lado oriental.

Además de estar adornado con flores como geranios, novios, buganvillas, algo que también caracteriza a este municipio son sus cultivos de cebolla y de feijoa. Este último, es muy usado para hacer jugos, cremas, vinos, helados y tortas, los cuales son bastante comercializados a nivel nacional. Asimismo, su economía no solamente se concentra en la actividad agrícola, sino también en la ganadería, la minería y la industria alimenticia.

¿Qué sitios de interés hay en Tibasosa?

A unos 13 kilómetros de Tibasosa se encuentra el Monumento a los Lanceros del Pantano de Vargas, donde se llevó a cabo la Batalla de Boyacá que aseguró la Independencia de Colombia. Además, es posible visitar el Páramo de Guática, con una vista panorámica a pueblos cercanos como Paipa, Nobsa, Duitama, Sogamoso, Iza y Pesca, así como el Museo de Arte Religioso, declarado Monumento Nacional y ubicado a orillas del río Chicamocha.

“Su hidrografía la componen los ríos Chicamocha y Chiquito, rodeado de valles, páramos y laderas que lo convierten en un escenario propicio para el turismo y de invaluable biodiversidad”, señala la Secretaría de Turismo de Boyacá.

¿Cómo llegar a Tibasosa?

Tibasosa se encuentra a unos 201 kilómetros de Bogotá. Sin embargo, es posible llegar desde la vía que conduce a Tunja en un recorrido que dura tres horas con un costo de 42.000 pesos por bus, el cual incluye el precio de los peajes.

Por otra parte, el trayecto hasta Tunja es de 61 kilómetros con una duración de casi una hora y media tomando la vía que conduce a Briceño.