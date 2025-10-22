Cómo llegar a Melgar desde Bogotá en bus: Valor del pasaje, rutas desde terminales y tiempos

Melgar es un municipio que hace parte del departamento de Tolima, se encuentra ubicado cerca de la desembocadura del río sumapaz con el río Magdalena y hace frontera con el departamento de Cundinamarca. Este lugar ha sido habitado desde los periodos precolombinos, cuando era ocupado por los indígenas Pijaos. Sin embargo, fue conquistado por los españoles encabezados por Hernán Pérez de Quesada y fue llamado “Cualamana”. Luego, fue nombrado Villa de Nuestra Señora de Altagracia, La Candelaria, y por último, como se conoce hoy en día, Melgar.

Este lugar cuenta con una población cercana a los 31,920 habitantes y es conocido por ser un importante centro de recreación y turismo tanto para la región como para el país. Se encuentra a 91 kilómetros de la capital departamental, Ibagué, y a 98 kilómetros de la capital del país, Bogotá.

Su clima, que es una de sus principales características, es cálido y semiseco, con temperaturas que oscilan entre los 22° y los 35°, y su promedio es de 28°. Por otro lado, en cuanto su gastronomía, al igual que en diferentes municipios del departamento de Tolima, el plato típico es la lechona, además de la popular fritanga.

¿Por qué Melgar?

A pesar de esto, uno de los principales atractivos de este municipio, y por lo que muchas personas consideran un importante centro de recreación, son las piscinas. Melgar es conocido como “la ciudad de las piscinas” o “el mar de las piscinas”, pues tan solo en este lugar, se encuentran más de 5.000.

Por estas razones, este lugar es muy visitado desde diferentes lugares del país, pues gracias a su ubicación y su clima, es un lugar muy apetecido por quienes desean unas cortas vacaciones. Aquí le contamos como puede llegar a Melgar desde la ciudad de Bogotá en bus, cuanto cuesta, y el tiempo que tardaría en llegar.

Rutas desde terminales y tiempos

Terminal del norte: Saliendo desde el Terminal del Norte, el recorrido sería, la Autopista Norte hasta la Avenida NQS, y dirigirse hasta la Autopista Sur para tomar carretera. Este recorrido podría tener una duración entre 3 horas y media y 4 horas y media. Los precios de este recorrido, varían entre los $35.000 y los $60.000 pesos colombianos.

Terminal de Salitre: Para salir de la ciudad desde este punto, se debe tomar la carrera 68d hasta la Avenida Centenario, esto para tomar la Avenida 68 hasta la Autopista Sur que nos lleva fuera de la ciudad. El recorrido hasta Melgar, dura cerca de 3 horas y los precios se encuentran desde los $30.000 hasta los $45.000 COP.

Terminal del Sur: Dado que el municipio de Melgar se encuentra saliendo por el Sur de Bogotá, este es el punto de partida más óptimo, pues solamente se tendría que salir de la ciudad por la autopista sur, que se encuentra al lado de la terminal. Por esta razón, el recorrido se acortaría de tal manera que podría tomar entre 2 horas y media a 3 horas. A pesar de esto, los pasajes de bus tendrían un valor muy similar a la Terminal de Salitre, pues se encontrarían en precios desde los $28.000 hasta los $45.000 COP.

