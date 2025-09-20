Este es el único pueblo en Cundinamarca que tiene la ‘Torre Eiffel’: queda a dos horas de Bogotá

En el centro de Colombia se encuentra Cundinamarca, uno de los 32 departamentos que hace parte de la geografía nacional. Este cuenta con un total de 116 municipios que están distribuidos en sus 15 provincias. Cada uno de ellos cuenta con detalles particulares que lo convierten en destinos populares para ser visitados por nativos y por extranjeros.

Si bien algunos como Girardot, Zipaquirá, Funza, Fusagasugá o Tocancipá son de los más conocidos en Cundinamarca por las actividades y sitios emblemáticos que alberga, hay otro que se caracteriza por contar con la famosa Torre Eiffel, el insigne monumento que simboliza a París. Además, se encuentra a unos 87 kilómetros de Bogotá, por lo que el viaje en carretera dura algo más de dos horas.

Se trata de Pasca, uno de los diez municipios que conforman la provincia de Sumapaz. Este fue fundado el 15 de julio de 1537 por el conquistador Juan de Céspedes, quien fue enviado por Gonzalo Jiménez de Quesada en medio de la campaña que derivó en el establecimiento de Bogotá. Entretanto, su nombre se deriva del pueblo indígena que se encontraba en la región antes de la llegada de los conquistadores españoles.

¿Qué tiene de especial Pasca?

Según indica la Gobernación de Cundinamarca, Pasca es un lugar de relevancia histórica para Colombia, ya que allí se firmó el Acta de independencia el 20 de julio de 1810. Por otra parte, se caracteriza por poseer un clima frío debido a la altitud de su territorio (2.500 metros sobre el nivel del mar).

“Situado en la Cordillera Oriental, el municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural", señala la entidad.

Dentro de sus sitios de interés se encuentra El Molino Gourmet, el cual se caracteriza por contar con réplicas de la Torre Eiffel y de la Estatua de la Libertad, el monumento distintivo de Nueva York. Asimismo, cuenta con una serie de atracciones que pueden disfrutar los visitantes, además de la variedad de restaurantes que alberga el lugar.

¿Qué otros lugares de interés hay en Pasca?

De acuerdo a la Gobernación de Cundinamarca, Pasca también se caracteriza por sus tradiciones y las festividades religiosas que se llevan a cabo cada año. Algunas de ellas son las que se celebran en honor a San Antonio de Padua y a la Virgen del Carmen, las cuales reúnen a la comunidad. Por otra parte, la música, la danza y las artesanías tienen un aspecto significativo en la cultura del municipio.

Asimismo, existen sitios de interés como el Museo Arqueológico de Pasca, que alberga una colección de artefactos precolombinos y coloniales, o el Cerro de La Peña, el cual ofrece vistas panorámicas del municipio y sus alrededores.

Los visitantes pueden viajar desde Bogotá por la vía que conduce a Fusagasugá, pasando por municipios como Silvania y Granada. Una vez allí, toma la variante que lo conduce a Pasca.