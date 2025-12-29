El Ministerio de Transporte pidió establecer límites en el precio de tiquetes aéreos

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, le pidió a las aerolíneas establecer “límites en el valor de los tiquetes”. Argumentó que “no puede ser que hoy cueste lo mismo el tiquete más barato a Cartagena, que un tiquete a Miami, no es razonable” debido a factores como la distancia y la logística de cada vuelo.

Si bien, la ministra explica que entiende las razones del aumento por la temporada en una “política liberalizada de precios en el tema aeronáutico”, expresó que “no se pueden cruzar esas líneas”.

“Hay aerolíneas que han sido muy conscientes incluso en temas de emergencia, cuando se cerró la vía al llano, que nos copiaron y establecieron un margen” agregó la ministra Rojas.

Ante esto, la ministra propuso unos incetivos, pero a cambio de poner unos “limites tarifarios que beneficien a la gente” con el objetivo de que haya un “equilibrio” en los precios.

Por esta razón, la funcionaria hizo un llamado a las aerolíneas para establecer “unos límites hacia arriba en el valor de los tiquetes”.

El presidente Petro dio declaraciones

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, asegurando que “el tema de precio de los tiquetes aéreos está en la Aeronáutica Civil”. Expresando que “la solución es más competencia, es decir, más aerolíneas”.

Señaló que “la palabra clave” para que sea posible una reducción de los precios es la “democratización” de los slots, es decir, los tiempos de trayecto de cada aerolínea.

El mandatario manifestó que ahí es donde la Aeronáutica debe hacer una “política de prioridad” con más slots y aeropuertos turísticos con más oferta de aerlíneas compitiendo para garantizar la conectividad.

El presidente aprovechó para hacer un llamado a la Aeronáutica Civil, para que, en articulación con la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y la Fiscalía General de la Nación, acaben con “las estructuras de la mafia a su interior. Hay un silencio investigativo total sobre la salida de cocaína desde los aeropuertos del país”.