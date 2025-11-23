José Pékerman se sincera años después de su salida: “En Colombia me fui con mucha tristeza”

José Pékerman dirigiendo a la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018.(Colprensa - Cristian Álvarez) / Cristian Álvarez

José Pékerman, exDT de la Selección Colombia entre el 2012 y 2018, reveló que se marchó con “mucha tristeza” de Colombia. El argentino dejó su cargo una vez terminada la participación del combinado nacional en el Mundial de Rusia.

Pékerman dialogó en Argentina con el periodista Yeltsin Ríos, a quien le contó, entre otras cosas, que le hubiera gustado poder hecho un mejor trabajo desde las selecciones juveniles del país, algo que considera clave para la cosecha de futuros títulos.

“Yo creo que en Colombia me fui con mucha tristeza, en el sentido que un plan similar hubiera querido realizar (al de Argentina). Lamentablemente me frustré, porque la mirada estaba puesta arriba y yo tengo otras formas”, comentó don José.

Al respecto añadió: “Creo que todavía se puede mejorar mucho y todo lo que puede superarse Colombia tiene que nacer ahí (categorías juveniles), pero con un acuerdo muy importante, entre las distintas protagonistas del fútbol, creo que a veces se cierra mucho en determinado sector. Para lograr lo que la gente espera y ese título tan ansiado se necesitan algunas bases más firmes”.

Por otro lado, el entrenador valoró su participación en Copas del Mundo con Argentina y Colombia, ratificando que sus mejores selecciones fueron las de Alemania 2006 y Brasil 2014.

“Indudablemente, 2006 y 2014, no ser injusto con la del 2018, porque hubo situaciones de contemplar que algo nos faltó. No en el Mundial, sino que siempre esperé que no sucedieran algunas lesiones que afectaron el rendimiento”, comentó.

Sobre los dos países y sus expectativas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, manifestó: “Argentina está para estar en la lucha por el título”; “Yo le tengo fe siempre y más aún estando Lorenzo”, añadió.

Finalmente, recordó su paso por Colombia y el Once Caldas, al hablar de la ciudad de origen de su entrevistador: “Siempre, grandes recuerdos, sobre todo yo, la época que jugué en el Medellín, muchos compañeros fueron a jugar al Once y siempre hubo buena relación”.