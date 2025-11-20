EN VIVO Sorteo repechaje Mundial 2026: Llaves confederaciones por últimos cupos a la Copa del Mundo

Luego de que<b> 42/48 selecciones confirmaron su cupo en la siguiente Copa del Mundo</b>, en Estados Unidos, México y Canadá, restan por definirse los boletos de los repechajes europeo e intercontinental. La repesca del viejo continente está conformada por 16 países, 4 que llegaron por Nations League y 12 por las eliminatorias rumbo al mundial.Gales, Rumania, Macedonia del Norte, Suecia, Irlanda del Norte, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Kosovo, Irlanda, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa y Eslovaquia; conforman el <b>sorteo europeo</b>.<a href="https://caracol.com.co/2025/11/19/oficial-seleccion-colombia-en-el-ranking-fifa-previo-al-sorteo-de-grupos-del-mundial-2026/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/19/oficial-seleccion-colombia-en-el-ranking-fifa-previo-al-sorteo-de-grupos-del-mundial-2026/"><b>Oficial: Selección Colombia en el Ranking FIFA previo al sorteo de grupos del Mundial 2026</b></a>Para esta clasificación, los equipos serán divididos en cuatro caminos desde octavos de final (partido único), donde los semifinalistas obtendrán el tiquete para la cita global. Las selecciones mejor ubicadas en el<b> ranking FIFA</b> serán locales en sus respectivas llaves. Por otra parte, el repechaje intercontinental está conformado por selecciones de las otras confederaciones, como lo son Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol), Nueva Caledonia (Oceanía), Irak (Asia), Congo (Africa) y Jamaica (Concacaf).<a href="https://caracol.com.co/2025/11/19/seleccion-colombia-podria-integrar-el-grupo-mas-complicado-del-mundial-2026-asi-estaria-conformado/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/19/seleccion-colombia-podria-integrar-el-grupo-mas-complicado-del-mundial-2026-asi-estaria-conformado/"><b>Selección Colombia podría integrar el grupo más complicado del Mundial 2026: Así estaría conformado</b></a>Esta competencia será en <b>Monterrey </b>y <b>Guadalajara</b>, en dos de los escenarios que albergan la cita mundialista.Ambas disputas serán en marzo del año entrante.