Luis Díaz ha marcado más goles esta temporada, que todos los refuerzos del Liverpool juntos

El Liverpool de Arne Slot continúa viviendo una mala situación en la presente temporada. El vigente campeón de la Premier League sigue sumando resultados inesperados y dolorosos, lo que ha generado grandes críticas de sus hinchas, especialmente por los cambios que se produjeron en el plantel.

Por la fecha 12 del campeonato, Los Reds cayeron 0-3 ante el Nottingham Forest, equipo que llegaba a este compromiso como penúltimo y en zona de descenso. El marcador dejó a los dirigidos por Slot en la parte media de la tabla.

Las críticas, dirigidas principalmente hacia el entrenador neerlandés, también recaen en los refuerzos que sumó el equipo para esta temporada. La directiva gastó millonarias cifras en jugadores como el sueco Alexander Isak y el alemán Florian Wirtz, cuyo aporte en el equipo sigue siendo muy pobre.

En medio de esta situación, el nombre de Luis Díaz es el que más nostalgia ha generado entre los aficionados del equipo. Lucho ya tenía mucha simpatía entre los hinchas, sumado a eso y su buen rendimiento con los ingleses, se suman sus números con el Bayern Múnich en la presente temporada.

Lucho, con mejores números que todos los refuerzos del Liverpool juntos

Luis Díaz ha disputado 18 partidos con el Bayern Múnich en la presente temporada, todos los juegos disputados por el club. En estos encuentros, registra 11 goles marcados y 5 asistencias, participando en 16 situaciones de gol para el club bávaro.

Por su parte, con aprobación de Arne Slot, Liverpool contrató siete jugadores para la temporada 2025/2026. Entre todos ellos juntos, acumulan nueve goles marcados y cinco asistencias en todas las competencias.