Cinco perritos murieron por presunto envenenamiento en Valparaíso; el gobernador ordenó atención

Valparaíso, Antioquia

En las últimas horas, la comunidad del barrio La Trinidad de Valparaíso, denunció a través de redes sociales la muerte de cinco perros, aparentemente por envenenamiento. En un video compartido por vecinos se observa la gravedad de la situación, que ha generado indignación y preocupación entre los habitantes.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, reaccionó públicamente al caso y solicitó la intervención urgente de los equipos de Bienestar Animal de la Gobernación y de la Policía Nacional.

Según indicó en su cuenta de X, ya se estableció comunicación con la Alcaldía de Valparaíso para avanzar en la identificación del presunto agresor.

Entre tanto, en el video difundido, la comunidad lamentó profundamente lo ocurrido e hizo un llamado a respetar la vida de los animales. Algunos vecinos incluso invitaron al responsable a abandonar el barrio si no tolera la presencia de los perros, al considerar que su actuar pone en riesgo la convivencia.

En el departamento de Antioquia, en los últimos días se han reportado más de cinco casos de maltrato animal, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades y defensores de animales.