Medellín logra un 68 % de esclarecimiento en casos de feminicidio entre 2024 y 2025

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Medellín presentó un balance que destaca avances en la atención, protección y judicialización de las violencias basadas en género. Entre 2024 y 2025, la ciudad alcanzó un 68 % de esclarecimiento efectivo en los casos de feminicidio.

Durante este mismo periodo, Las estrategias conjuntas entre las secretarías de las Mujeres y de Seguridad y Convivencia han acompañado a más de 24.000 mujeres a través de diferentes mecanismos especializados de atención y protección.

Cifras de feminicidio

En lo corrido de 2025, 25 mujeres han sido víctimas de violencia letal, frente a 22 casos registrados en 2024, cifras que mantienen la alerta sobre la necesidad de seguir robusteciendo los sistemas de prevención y justicia.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, destacó que la ciudad cuenta con mecanismos consolidados para acompañar a quienes enfrentan riesgos o violencias: “Hemos atendido más de 24.000 mujeres víctimas de violencia de género, ayudándolas a encontrar las rutas de acompañamiento y justicia para cada uno de sus casos”.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, señaló que el rigor investigativo, el cruce de información con Fiscalía y la articulación con unidades especializadas de Policía han sido determinantes: “Estamos comprometidos en garantizar autoridad, orden y resultados contundentes que protejan a las mujeres de Medellín”.

Medellín avanza con cinco estrategias coordinadas desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, que integran acciones de prevención, protección y justicia. Entre estas se destacan la Agencia 123 Mujer, la atención psicojurídica en territorio, la defensa técnica especializada y el mecanismo de protección integral, que han permitido mejorar tiempos de respuesta y seguimiento a los casos.