Medellín logra un 68 % de esclarecimiento en casos de feminicidio entre 2024 y 2025
Más de 23.700 mujeres han sido acompañadas con mecanismos especializados para su cuidado
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Medellín presentó un balance que destaca avances en la atención, protección y judicialización de las violencias basadas en género. Entre 2024 y 2025, la ciudad alcanzó un 68 % de esclarecimiento efectivo en los casos de feminicidio.
Durante este mismo periodo, Las estrategias conjuntas entre las secretarías de las Mujeres y de Seguridad y Convivencia han acompañado a más de 24.000 mujeres a través de diferentes mecanismos especializados de atención y protección.
Cifras de feminicidio
En lo corrido de 2025, 25 mujeres han sido víctimas de violencia letal, frente a 22 casos registrados en 2024, cifras que mantienen la alerta sobre la necesidad de seguir robusteciendo los sistemas de prevención y justicia.
La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, destacó que la ciudad cuenta con mecanismos consolidados para acompañar a quienes enfrentan riesgos o violencias: “Hemos atendido más de 24.000 mujeres víctimas de violencia de género, ayudándolas a encontrar las rutas de acompañamiento y justicia para cada uno de sus casos”.
El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, señaló que el rigor investigativo, el cruce de información con Fiscalía y la articulación con unidades especializadas de Policía han sido determinantes: “Estamos comprometidos en garantizar autoridad, orden y resultados contundentes que protejan a las mujeres de Medellín”.
Medellín avanza con cinco estrategias coordinadas desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, que integran acciones de prevención, protección y justicia. Entre estas se destacan la Agencia 123 Mujer, la atención psicojurídica en territorio, la defensa técnica especializada y el mecanismo de protección integral, que han permitido mejorar tiempos de respuesta y seguimiento a los casos.