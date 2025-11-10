Nuevo caso de maltrato animal: 3 perros fueron rescatados en La Estrella luego de ser golpeados

La Estrella, Antioquia

En un video difundido por la comunidad se observa a un hombre agrediendo a tres perros dentro de un ascensor en la urbanización Villas del Sueño II. Las imágenes muestran cómo el sujeto patea a los animales, los hala con fuerza y los mantiene en evidente estado de miedo. Los caninos —un cachorro dóberman y dos pastores alemanes— lucían visiblemente asustados.

Acción inmediata de las autoridades

El caso fue reportado en la mañana de hoy 10 de noviembre y tras recibir la denuncia, la Alcaldía remitió el caso a la inspección de medio ambiente, que se desplazó al lugar junto con la Policía Nacional.

Al ingresar al apartamento del señalado agresor, los funcionarios encontraron a los animales en condiciones deplorables, con evidentes señales de descuido y abandono. Los perros fueron trasladados de inmediato a protección municipal y hoy se encuentran bajo el programa ARCA, donde reciben atención y cuidado.

El alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez, lamentó profundamente el caso y destacó la respuesta coordinada entre las autoridades.

“Pudimos ingresar al apartamento y constatar las condiciones tan deplorables en las que este sujeto mantenía a los perritos. Este sujeto fue individualizado por la Policía Nacional. Estamos haciendo todo lo pertinente desde el proceso sancionatorio con la inspección de medio ambiente y presentaremos una denuncia en la Fiscalía”, señaló.

El mandatario también hizo un llamado a la comunidad para que continúe denunciando cualquier situación de maltrato, enfatizando que permitir este tipo de hechos “no se puede aceptar en nuestro municipio ni en ningún lugar”.

Maltrato animal: un delito penal

La Ley 1774 de 2016, conocida como la Ley “Ángel”, establece que el maltrato animal es un delito que puede generar sanciones económicas y penas privativas de la libertad. Las autoridades insistieron en que el caso avanzará bajo los procedimientos legales correspondientes.