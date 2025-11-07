Ofrecen recompensa de $50 millones por responsable de brutal agresión contra un perro en Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de $50 millones por información que permita ubicar y capturar al responsable de un caso de extrema crueldad y maltrato animal ocurrido en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

El gobernador Andrés Julián Rendón rechazó la agresión y a través de su cuenta en X expresó: “qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito”.

Insistió en que “se ofrece una recompensa de $50 millones por quien nos entregue información que nos permita dar con el paradero de este sujeto”.

Caso de maltrato

El hecho, registrado en un video que es difundido en redes sociales, ha generado una fuerte indignación en el país. En las imágenes se observa cómo un hombre —al parecer identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez— golpea brutalmente a un perro: lo levanta de las patas traseras, le propina varios golpes con un palo y, pese a los gritos de una mujer que intenta detenerlo, lo lanza contra el suelo y continúa pateándolo.

Las autoridades ya adelantan investigaciones para dar con el paradero del agresor, quien podría enfrentar cargos por maltrato animal, delito que contempla penas de prisión.

La Gobernación de Antioquia pidió a los ciudadanos aportar información que permita ubicar al responsable y reiteró su compromiso con la defensa y el bienestar de los animales en el departamento.