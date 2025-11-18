Condenaron a un hombre por causarle la muerte a un cachorrito en Itagüí

Itagüí, Antioquia

A ocho meses de prisión fue condenado David Pedraza Villegas, luego de ser hallado responsable del delito de maltrato animal en un caso que causó rechazo en Itagüí y que terminó con la muerte de Odín, un cachorro de bulldog francés de apenas dos meses.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2024, cuando Pedraza le pidió a una vecina que le permitiera cuidar al perro por un corto tiempo. La mujer aceptó la solicitud y el hombre llevó al animal a una vivienda ubicada en Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá.

Sin embargo, horas más tarde, el cachorro fue devuelto a su propietaria en estado crítico: presentaba múltiples signos de agresión, se encontraba agonizante y con evidentes deterioros en su salud.

La dueña lo trasladó de inmediato a una clínica veterinaria, donde los profesionales confirmaron que el animal había sufrido fuertes golpes. Pese a la atención recibida, Odín murió por la gravedad de las lesiones.

Maltrato animal en Antioquia

De acuerdo con cifras de la Policía de Antioquia, en lo que va del año se han registrado 10 capturas por maltrato animal en el departamento. Dos de estos casos ocurrieron en Sonsón, dos en Guarne, y los restantes en Yarumal, Concordia, Andes, Rionegro y Segovia.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier forma de agresión contra los animales, ya sea fauna silvestre o mascotas, recordando que con la Ley Ángel, estos hechos tienen graves consecuencias penales en Colombia.