SandboxGas: la nueva innovación para transformar el servicio de gas natural

Este lunes 24 de noviembre se realizó el lanzamiento, en el SandboxGas, ubicado en la sede La 30 de EPM, un espacio de experimentación tecnológica que contó con la participación de representantes de Ruta N, Naturgas, proveedores aliados y directivos de la empresa.

Con una inversión de 1.200 millones, el Sandbox Gas fue concebido como un laboratorio para probar, evaluar y desarrollar soluciones digitales y operativas orientadas a fortalecer la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad del servicio de gas natural.

El entorno reúne tecnologías como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), sensórica de última generación, machine learning y gemelos digitales, herramientas que permitirán avanzar hacia procesos más precisos y confiables.

“A través del CTIG, EPM impulsa la transformación tecnológica del servicio de gas natural mediante pilotos y pruebas controladas que incrementan la seguridad, la continuidad y la eficiencia operativa”, afirmó Humberto Iglesias, vicepresidente de Negocios de EPM, durante el lanzamiento.

Entre sus principales logros se destacan:

Macromedición telegestionada: permite una supervisión más precisa del sistema y genera beneficios estimados en 800 millones de pesos anuales, gracias a la detección temprana de anomalías.

Gas pago anticipado: es una solución innovadora que habilita la recarga del servicio a través de una aplicación móvil, facilitando su implementación en eventos de ciudad como, por ejemplo, los Alumbrados EPM.

Con el lanzamiento del Sandbox Gas, EPM reafirma su apuesta por la innovación como eje para modernizar el servicio de gas natural. La integración de nuevas tecnologías y el trabajo conjunto con aliados estratégicos abren la puerta a soluciones más seguras, eficientes y sostenibles, marcando un avance clave en la transformación energética de la ciudad.