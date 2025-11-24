Alcalde de Medellín pide a EE. UU. investigar presuntos vínculos entre el Gobierno Petro y Calarcá

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció que solicitará formalmente al embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, que su país investigue los hechos revelados en las investigaciones periodísticas recientes sobre los presuntos vínculos entre integrantes del Gobierno Nacional y estructuras criminales de Calarcá pero también como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Gutiérrez aseguró que pedirá a la diplomacia estadounidense que avance en la revisión de estos hechos y que considere la posibilidad de pedir en extradición a quienes “estén directamente implicados en determinación de narcotráfico o terrorismo”. Según él, las revelaciones periodísticas, en particular las emitidas por Noticias Caracol, exponen un entramado que debe ser revisado por organismos internacionales.

En su declaración, el mandatario afirmó: “Le pedimos al gobierno de los Estados Unidos, y lo haré también a través de su embajador John McNamara, que se avancen las investigaciones y que todos aquellos que sean directamente implicados por ser determinadores del narcotráfico o del terrorismo, o quienes los ayudan y auxilian, sean pedidos en extradición”.

Gutiérrez denuncia restricciones y amenazas durante su campaña presidencial

El alcalde recordó que, durante su campaña presidencial de 2022, vivió restricciones de movilidad y amenazas en territorios controlados por grupos armados ilegales. Aseguró que estas estructuras habrían favorecido electoralmente al hoy presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez.

El mandatario local afirmó: “Yo puedo dar mi testimonio directo como excandidato a la Presidencia de la República, de cómo en los territorios donde operaban directamente las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, se nos prohibía el ingreso y existían amenazas constantes contra nuestra vida y la de nuestras familias”.

Gutiérrez sostuvo además que estas estructuras criminales habrían realizado acciones territoriales para impedir la campaña de su movimiento: “Puedo afirmar cómo en aquellos territorios las Farc y el ELN le hacían campaña a Gustavo Petro y a Francia Márquez, mientras impedían que nuestra gente se movilizara o incluso llegara a su destino”.

También mencionó el asesinato del líder indígena Misak Jesús Montano, al que vinculó con presiones de grupos armados: “Asesinaron a Jesús Montano, líder de la comunidad Misak, que ya había recibido amenazas directas de las Farc por apoyar nuestra campaña”, afirmó.

Señalamientos por designación de gestores de paz y liberación de capturados

Gutiérrez criticó la política de gestores de paz, asegurando que ha permitido la salida de prisión de personas con condenas graves. Entre ellos mencionó a alias Mono Clinton, identificado como jefe de estructuras urbanas del ELN en el área metropolitana de Medellín, quien —según dijo— fue dejado en libertad bajo esa figura.

El mandatario afirmó que decisiones de este tipo han permitido la expansión de organizaciones criminales: “La paz total no es nada diferente a la entrega total del territorio a las estructuras criminales”, aseguró.

También señaló el caso de alias Calarcá, integrante de las disidencias, cuya liberación tras un operativo militar calificó como un error institucional que, según él, fortaleció a dichas estructuras.

Críticas a la actuación del Gobierno y a cambios en las Fuerzas Militares

El alcalde afirmó que las recientes revelaciones periodísticas muestran “cómo la paz total se ha convertido en un instrumento para que las organizaciones criminales ganen terreno”. Citó cifras sobre presuntos aumentos en la presencia territorial del Clan del Golfo, las disidencias y el ELN durante la actual administración.

Además, cuestionó la salida de altos oficiales de las Fuerzas Militares y de organismos de inteligencia: “Desmantelaron la inteligencia de las instituciones. Sacaron a generales, coroneles y mayores con conocimiento en inteligencia y con relación directa con agencias extranjeras como el gobierno de los Estados Unidos”.

Gutiérrez también reiteró señalamientos contra el director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, a quien vinculó con estructuras que, según él, han incidido en instituciones públicas del departamento.

Llamado a revisar el marco jurídico de la paz total

El alcalde pidió al Congreso de la República revisar el proyecto de marco jurídico para la paz total radicado por el Gobierno Nacional, al considerar que podría facilitar beneficios judiciales para personas procesadas o condenadas por delitos graves: “No puede estar más claro cómo ganaron la Presidencia de la mano de las peores estructuras criminales”, afirmó.