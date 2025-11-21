Dimayor estudiaría entregar 3 estrellas en el FPC para 2026

En medio de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2025-2, que buscan al segundo campeón del año, Independiente Santa Fe defiende el título conseguido en junio frente a Independiente Medellín, desde el grupo B.

Otra de las emocionantes definiciones del FPC, son los cupos para los torneos Conmebol en 2026, que, en la Copa Libertadores, además del conjunto cardenal, espera por los dos mejores en la tabla de la reclasificación, además del segundo campeón del año.

Tabla de reclasificación: así quedaron los cupos a Copa Libertadores y Sudamericana

En la Sudamericana, Atlético Nacional, América y Junior, se estarían quedando con los cupos a la fase previa.

Cambio circunstancial en la Liga Colombiana

El periodista deportivo, Diego Rueda, en El Vbar de Caracol Radio, reveló que existe la posibilidad para que en 2026 el reglamento sea transformado, y se otorguen 3 estrellas en lugar de 2.

De acuerdo con Rueda, el que conquiste la tercera estrella del año sería el club con más puntos en la tabla de la reclasificación, que suma los puntos obtenidos durante los dos semestres del año.

¿Quiénes serían los campeones colombianos en 2025?

Considerando esta versión, y en caso de que de aplicarse en 2025, actualmente, la tercera estrella del año sería para Independiente Medellín, que está en la punta de la reclasificación con dos puntos más que Tolima.

Aunque esta solo es una idea estudiada por la máxima autoridad del futbol Colombiano, después de que Rosario Central se consagró campeón en Argentina por esta vía, sin explicar el reglamento previo al inicio del campeonato, en Colombia la alternativa podría cobrar mayor fuerza por parte de Dimayor.