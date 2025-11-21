Manizales

Una carretera está cerrada y tres más con restricción por varios derrumbes en Caldas

Las subregiones afectadas son el Norte y Alto Oriente, que comunican con Antioquia y Bogotá, respectivamente.

La carretera entre Victoria y Marquetalia, cerrada por un derrumbe. Foto suministrada.

Cristhian Quintero Rodríguez

La vía entre Victoria y Marquetalia, al oriente de Caldas, está cerrada por un deslizamiento que impide el paso vehicular, la maquinaria del primer municipio se encuentra en la zona removiendo la tierra. Este corredor vial comunica a las ciudades de Bogotá y Manizales.

“En el sector de La Italia no hay paso por un deslizamiento que tapona la carretera. En este punto hubo mucha caída de material vegetal y mucho movimiento de tierra, estamos con maquinaria tratando de abrir la vía para que haya tránsito sin problema”, Hugo Fernando Moncada, gerente de Promueve Más.

Entre tanto, la carretera entre el sector de Petaqueros (Tolima) y Manzanares (Caldas) amaneció tapada por otro derrumbe generado por las fuertes lluvias, sin embargo, ya se habilitó un carril. “En el sector del Pastal está con paso a un carril, aún permanece la maquinaria quitando el material y esperamos en el transcurso del día habilitar, completamente, el corredor vial”, señala Moncada.

Trabajos y monitoreo en el norte de Caldas

Desde la Secretaría de Infraestructura de Caldas, reportan que varias carreteras están con paso restringido y otras habilitadas, por lo que piden a los viajeros transitar con precaución en los siguientes puntos:

* Pácora - San Bartolomé, sector El Brillante: equipo en la zona ampliando la vía e interviniendo las grietas; la carretera está habilitada.

* Salamina - Pácora, sector El Recreo: trabajan para habilitar los dos carriles.

* Aguadas - Arma - La Pintada, sector Plan del Oro: intervención por mal estado de la carretera.

* Pensilvania - Bolivia , sectores El Vergel - San Juan - La Siria: continúan labores para remover todos los derrumbes.

* Manzanares, sectores Planes - El Vergel - San Juan - La Siria: vía habilitada luego de remoción de tierra sobre la carretera.

El gerente Hugo Moncada pide tener precaución a los conductores cuando lleguen a los sitios donde hay derrumbes en el oriente de Caldas, ya que hay paso restringido para controlar el tráfico.

