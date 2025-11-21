Una carretera está cerrada y tres más con restricción por varios derrumbes en Caldas

La carretera entre Victoria y Marquetalia, cerrada por un derrumbe. Foto suministrada.

Manizales

La vía entre Victoria y Marquetalia, al oriente de Caldas, está cerrada por un deslizamiento que impide el paso vehicular, la maquinaria del primer municipio se encuentra en la zona removiendo la tierra. Este corredor vial comunica a las ciudades de Bogotá y Manizales.

Le puede interesar: En marzo de 2026 arrancaría nuevamente la obra de mejoramiento entre Riosucio y Jardín

“En el sector de La Italia no hay paso por un deslizamiento que tapona la carretera. En este punto hubo mucha caída de material vegetal y mucho movimiento de tierra, estamos con maquinaria tratando de abrir la vía para que haya tránsito sin problema”, Hugo Fernando Moncada, gerente de Promueve Más.

Le puede interesar: Colapsó una estructura de una pantalla en el Estadio Palogrande de Manizales

Entre tanto, la carretera entre el sector de Petaqueros (Tolima) y Manzanares (Caldas) amaneció tapada por otro derrumbe generado por las fuertes lluvias, sin embargo, ya se habilitó un carril. “En el sector del Pastal está con paso a un carril, aún permanece la maquinaria quitando el material y esperamos en el transcurso del día habilitar, completamente, el corredor vial”, señala Moncada.

Trabajos y monitoreo en el norte de Caldas

Desde la Secretaría de Infraestructura de Caldas, reportan que varias carreteras están con paso restringido y otras habilitadas, por lo que piden a los viajeros transitar con precaución en los siguientes puntos:

* Pácora - San Bartolomé, sector El Brillante: equipo en la zona ampliando la vía e interviniendo las grietas; la carretera está habilitada.

* Salamina - Pácora, sector El Recreo: trabajan para habilitar los dos carriles.

* Aguadas - Arma - La Pintada, sector Plan del Oro: intervención por mal estado de la carretera.

* Pensilvania - Bolivia , sectores El Vergel - San Juan - La Siria: continúan labores para remover todos los derrumbes.

* Manzanares, sectores Planes - El Vergel - San Juan - La Siria: vía habilitada luego de remoción de tierra sobre la carretera.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

El gerente Hugo Moncada pide tener precaución a los conductores cuando lleguen a los sitios donde hay derrumbes en el oriente de Caldas, ya que hay paso restringido para controlar el tráfico.